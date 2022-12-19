Чому сума в рахунку за світло може бути вищою за очікування: роз'яснення постачальника — Finance.ua
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Чому сума в рахунку за світло може бути вищою за очікування: роз'яснення постачальника

Особисті фінанси
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Чому сума в рахунку за світло може бути вищою за очікування: роз'яснення постачальника
Чому сума в рахунку за світло може бути вищою за очікування: роз'яснення постачальника
Сума у місячному рахунку за електроенергію може відрізнятися від очікуваної, якщо не передати показники вчасно. У такому випадку обленерго рахують «по середньому».
Про це повідомляє прес-служба оператора системи розподілу електроенергії компанії YASNO.
Як зазначається в роз’ясненні, щомісяця оператор розраховує обсяг споживання кожного клієнта. Такий розрахунок виконується на основі показань лічильника, які у кінці періоду повідомив клієнт, зафіксував контролер або автоматично передав «розумний лічильник», якщо такий встановлений.
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У разі, коли оператор системи розподілу не отримав дані жодним з цих способів, він визначає обсяг за середньодобовим споживанням. Його вираховують виходячи з двох останніх показань, які у попередні періоди передав клієнт чи зафіксував контролер.
Після цього інформацію про обсяг споживання від оператора системи розподілу отримує електропостачальник, на її основі робить нарахування та формує рахунок для клієнта.
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«Саме через несвоєчасну або нерегулярну передачу показань оператор системи розподілу змушений визначати обсяг „по середньому“. Він може суттєво відрізнятися від фактичного споживання як у меншу, так і у більшу сторону. Відповідно, і сума у рахунку може не відповідати очікуванням клієнта», — йдеться в повідомленні.
Щоб цього уникнути і сплачувати лише за використану електроенергію, у YASNO радять регулярно передавати показання лічильника.
«Проте якщо з певних причин (наприклад, за відсутності електроенергії) не має змоги зробити це у визначений період, можна повідомити показання в інший час. Найголовніше — робити це регулярно, приблизно в однакові дати щомісяця, і тоді розрахунок обсягу споживання та сума до сплати будуть максимально точними», — додали в компанії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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