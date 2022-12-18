Як знизити споживання мінімум на 25% — 7 порад від Yasno — Finance.ua

Як знизити споживання мінімум на 25% — 7 порад від Yasno Сьогодні 07:19 — Енергетика

Кожен киянин може знизити своє середнє споживання щонайменше на 25%. Про це в інтерв’ю the Page повідомив СЕО Yasno Сергій Коваленко.

Він нагадав, що для економії електроенергії не треба повністю відмовлятися від благ цивілізації чи цілком переходити на нічний режим життя.

«Як це не банально, достатньо вимикати зайве світло, це база. Я навіть не кажу про заміну ламп на енергоефективні», — підкреслив Коваленко.

Українці споживають значно більше електроенергії порівняно з США та Європою. Щоб економити електрику, варто пам’ятати кілька простих порад:

завантажувати пральну машину на повну;

відмовитися від електричного сушіння;

вимкнути теплу підлогу та одягати теплі шкарпетки;

відмовитися або зменшити використання побутових приладів- «паверкілерів».

«Повторюю: ми з вами легко можемо знизити рівень споживання на 25%. А взимку це майже дві третини графіка планових відключень», — додав голова Yasno.

Коваленко нагадав, що в момент підключення електроенергії будинки споживають 170-250% від того, що споживали зазвичай. Саме тому мережі включають лише певну кількість черг у межах однієї групи.

До речі, раніше ми розповідали, які прилади тягнуть найбільше електроенергії, як мінімізувати її споживання та чи можливо знищити всю енергосистему України. Про це читайте за посиланням нижче.

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