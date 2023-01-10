ЄС і НАТО підписали нову декларацію про співпрацю — Finance.ua

ЄС і НАТО підписали нову декларацію про співпрацю Сьогодні 15:47 — Світ

ЄС і НАТО підписали нову декларацію про співпрацю

Сьогодні ЄС та НАТО підписали свою третю спільну декларацію про співробітництво.

Із заявами за підсумками підписання вийшли голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Євроради Шарль Мішель та Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

«З початком війни росії з Україною наша співпраця між ЄС та НАТО лише зміцніла. Сьогодні, ухваливши нову Спільну декларацію, ми виводимо наше партнерство на новий рівень. Ми поглиблюватимемо нашу прекрасну співпрацю і розширюватимемо її на нові області», — зазначила Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

«Війна росії проти України зблизила ЄС та НАТО. Сьогоднішньою декларацією ми хочемо вивести нашу співпрацю на новий рівень для забезпечення миру та стабільності», — додав Шарль Мішель у Twitter.

Це вже третя декларація ЄС та НАТО — перші дві були у 2016 та 2018 роках. Одна з важливих речей у цьому документі, як вказує журналіст Рікард Йозвяк у Twitter, полягає в тому, що там вперше згадується і росія, і Китай.

Як повідомляло Politico, у документі міститься зобов’язання щодо підтримки України.

Видання у середині грудня писало, що «у майже остаточному варіанті ЄС і НАТО закликають росію «негайно припинити цю війну і піти з України» і знову заявляють про свою «непохитну та постійну підтримку її незалежності».

Вони, як вказувалося, також домовилися «повністю підтримувати невід’ємне право України на самооборону та обирати свою долю». І вони кажуть, що «жорстока війна росії» «погіршила продовольчу та енергетичну кризу, яка торкнулася мільярдів людей по всьому світу».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

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