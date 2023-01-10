Після 24 лютого ЄС і держави-члени виділили 50 млрд євро допомоги Україні — Finance.ua

Після 24 лютого ЄС і держави-члени виділили 50 млрд євро допомоги Україні Сьогодні 15:02 — Казна та Політика

Після 24 лютого ЄС і держави-члени виділили 50 млрд євро допомоги Україні

Голова Євроради Шарль Мішель заявив, що з першого дня повномасштабного вторгнення війни Євросоюз і його держави-члени виділили 50 млрд євро допомоги Україні.

Про це він сказав у вівторок на спільному брифінгу з генсеком НАТО та президенткою Єврокомісії.

Мішель нагадав, що у зв’язку з війною в Україні ЄС вперше в історії виділив кошти через Європейський фонд миру третій країні та зробив це у перші години після початку повномасштабної війни.

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Станом на сьогодні через цей механізм було виділено понад 3 млрд євро на додачу до значних внесків країн-членів, підкреслив Мішель.

«З першого дня ми підтримували народ України сильною військовою, фінансовою та дипломатичною допомогою. ЄС разом із державами-членами зробили внесок у майже 50 млрд євро», — зазначив глава Євроради.

Нагадаємо, Європейський Союз та Північноатлантичний альянс підписали оновлену Спільну декларацію про співпрацю — першу за останні п’ять років та з початку повномасштабної війни росії проти України.

Першу спільну декларацію ЄС і НАТО підписали у 2016 році, другу — у 2018 році. У ній, серед іншого, відобразили бачення співпраці для таких сфер, як пересування військової техніки і персоналу, кібербезпека, протидія гібридним загрозам, антитерористичні заходи.

Довідка Finance.ua:

раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна за період з 24 лютого 2022 року залучила понад $31 млрд від міжнародних партнерів;

від початку повномасштабної агресії рф проти України Сполучені Штати Америки надали Україні понад 19,3 мільярда доларів безпекової допомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда За матеріалами:

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