Україна отримала $31 млрд міжнародної допомоги з початку війни — Finance.ua
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Україна отримала $31 млрд міжнародної допомоги з початку війни

Казна та Політика
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Україна отримала $31 млрд міжнародної допомоги з початку війни
Україна отримала $31 млрд міжнародної допомоги з початку війни
Україна за період з 24 лютого 2022 року залучила понад $31 млрд від міжнародних партнерів.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Цього року ми не раз говорили про те, що битви виграють армії, а у війнах перемагають економіки. Нам вдалося утримати стабільність у фінансовій, банківській та економічній сфері. Нам вдалося профінансувати усі ключові витрати бюджету. Ми не затримували пенсії, зарплати лікарям чи вчителям. Щотижня ми проводили та проводимо постійні переговори, щоб мобілізувати більше підтримки для України. За ці 10 місяців ми вже залучили понад $31 млрд від наших партнерів», — сказав Шмигаль.
Прем’єр підкреслив, що влада також розуміє, як фінансуватимуть бюджет і відновлення наступного року.
«Ще одним кроком на підтримку здорових державних фінансів стала успішна боргова політика. Переговори, які проводять уряд і Міністерство фінансів, завершилися тим, що всі платежі по зовнішньому боргу були відстрочені на два роки. Близько 200 млрд грн вдалося залучити від продажу військових облігацій. Міжнародна підтримка стала дуже важливою», — заявив Шмигаль.
Водночас, він зазначив, що 2/3 усіх коштів, які Україна одержала до бюджету, це внутрішній ресурс — сплата податків, мит, купівля облігацій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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