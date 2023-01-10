США мають підтверджений і надійний план допомоги Україні на 2023 рік – Білий дім — Finance.ua

США мають підтверджений і надійний план допомоги Україні на 2023 рік – Білий дім Сьогодні 14:27 — Казна та Політика

США мають підтверджений і надійний план допомоги Україні на 2023 рік – Білий дім

США мають підтверджений і надійний план фінансування необхідної Україні безпекової, економічної, гуманітарної та енергетичної допомоги практично на весь 2023 рік.

Про це сказав радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, коментуючи можливі розбіжності в Конгресі щодо підтримки України, передає Голос Америки.

Салліван наголосив, що американці здебільшого підтримують Україну, а політики, як республіканці, так і демократи, спираються на цю підтримку. Тому розмови про те, що є глибокі розбіжності з цього питання — недоречні, заявив він.

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Зокрема Салліван звернув увагу на публікацію Кондолізи Райз, відомої представниці Республіканської партії, та ексміністра оборони США Роберта М. Гейтса, який за президентства республіканця Буша очолював Пентагон, у The Washington Post. Політики виступили із закликом негайно збільшити підтримку для України.

Салліван нагадав, що Конгрес США прийняв і президент США Джо Байден підписав закон про бюджет країни на 2023 рік із майже $45 млрд допомоги Україні включно.

«Це гроші, які були асигновані. Ми починаємо їх виділяти і я не бачу жодних ознак того, щоб ці гроші зменшували чи забирали. Отже, наша здатність надавати ресурси, щоб підтримати Україну є підтвердженою та непохитною упродовж всього 2023 року», — сказав Салліван.

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Нагадаємо, 17 листопада представники ультраправого крила Республіканської партії на чолі з конгресвумен Марджорі Тейлор Грін оголосили намір боротися в Палаті представників за припинення військової допомоги Україні з боку США.

На пресконференції Грін заявила, що ініціювала голосування за резолюцію, яка вимагатиме від адміністрації Байдена повного звіту щодо безпекової допомоги, яку США вже надали Україні. Проте ця пропозиція не знайшла підтримки серед керівництва республіканців.

Водночас ультраправі республіканці активно посилалися на попередню обіцянку лідера Республіканської партії в Палаті представників Кевіна Маккарті більше не надавати Україні «порожніх чеків», хоча згодом сам Маккарті пояснив, що він просто волів би забезпечити ретельніший нагляд за будь-якими федеральними витратами.

Ухвалення законопроєкту про спрямування $45 млрд на допомогу Україні в захисті від росії відбулося через два дні після того, як президент Зеленський виступив перед Конгресом США. Це більше, ніж просив президент США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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