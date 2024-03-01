День фінансів: кроки НБУ щодо валютної лібералізації, найбільші донори України, чат-бот на основі ШІ в «Дії» — Finance.ua

День фінансів: кроки НБУ щодо валютної лібералізації, найбільші донори України, чат-бот на основі ШІ в «Дії» Сьогодні 17:50

🌷 П’ятниця, 1 березня. Весна традиційно почалась із нововведень для українців.

Що зміниться з 1 березня. З 1 березня 2024 року на українців чекають З 1 березня 2024 року на українців чекають кілька важливих змін , які стосуватимуться їхніх гаманців. Наприклад, уряд вирішив провести індексацію пенсій. Разом із щорічною індексацією пенсій буде проведений перерахунок мінімальних пенсій. З приходом весни допомогу для внутрішньо переміщених осіб розраховуватимуть по-новому. Крім того, в останню неділю березня Україна перейде на «літній» час.

До речі, на думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, протягом 1−3 березня курс долара може сягнути понад 39 гривень. На ситуацію на ринку може вплинути накопичення гривні у держбюджеті для проведення індексації пенсій у березні.

Кроки НБУ щодо валютної лібералізації. Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук . Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив , що кроки Національного банку щодо валютної лібералізації спрямовуватимуться на стимулювання припливу капіталу в країну. Водночас НБУ чітко слідуватиме оприлюдненою стратегією, затвердження якої було одним із маяків за програмою з МВФ.

Найбільші донори України. У перші два місяці 2024 року Міністерство фінансів У перші два місяці 2024 року Міністерство фінансів залучило $1,2 млрд грантів та пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Серед донорів: Японія — $901 млн (пільгове фінансування та гранти); Норвегія — $295 млн (грант); Іспанія — $3 млн (пільгове фінансування).

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна отримає у 2024 році 16 млрд євро з пакету допомоги Європейського Союзу на чотири роки на загальну суму 50 млрд євро.

Обмеження для ухилянтів. Член комітету Федір Веніславський Член комітету Федір Веніславський повідомив , що комітет ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки відхилив норму про арешт банківських рахунків чоловіків, які порушують законодавство про мобілізацію, але підтримав позбавлення права керувати авто.

Також за словами Веніславського, новий закон про мобілізацію передбачає, що чоловіки за кордоном зможуть оновити свої дані в електронних кабінетах. Але повісток вони отримувати не будуть.

Народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив, що через блокаду українсько-польського кордону у лютому бюджет України недоотримав 8 млрд гривень. Ці гроші мали піти на армію.

Українці стали частіше брати кредити. Від початку повномасштабного вторгнення значно зросла кількість українців, які вирішили взяти мікрокредити. Найчастіше громадяни України Від початку повномасштабного вторгнення значно зросла кількість українців, які вирішили взяти мікрокредити. Найчастіше громадяни України беруть мікрокредити для того, щоб купити товари щоденного вжитку до наступної заробітної плати, придбати ліки та відремонтувати власне житло або автомобіль.

До речі, оформивши картку з кешбеком, ви зможете заробляти, витрачаючи свої ж гроші. Але сьогодні таких карток десятки, і у кожної свої умови нарахування бонусів. Тому Finance.ua зробив для вас огляд кредиток з кешбеком: Комбінація карток для максимального кешбеку в березні.

Навчання на операторів дронів. Цього року в 7 профтехах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях Цього року в 7 профтехах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях можна буде вивчитись на оператора цивільних дронів. «Вміти керувати цивільним дроном — надважливо для України сьогодні», — заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Надія в «Дії». «Дія» «Дія» працює над впровадженням помічника на основі штучного інтелекту, який допоможе контактному центру відповідати на звернення. Технологію назвуть Надією. У Мінцифри кажуть, що це буде чат-бот нового покоління, який у чаті спілкуватиметься людяною мовою й допоможе розв’язати нескладну проблему.

Бізнеси, що максимально автоматизують процеси, — конкурентоспроможніші на ринку. Завдяки автоматизації звільняється час і ресурси для стратегічніших цілей. Finance.ua вирішив поспілкувався з представниками популярних в Україні CRM-систем на тему автоматизації. У новій статті розповімо, чим вони можуть допомогти бізнесу, які переваги надають, і чи вдалося українським сервісам витіснити з вітчизняного ринку російський продукт:

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