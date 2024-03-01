Як індексація пенсій вплине на курс долара до кінця тижня — Finance.ua

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Як індексація пенсій вплине на курс долара до кінця тижня

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Як індексація пенсій вплине на курс долара до кінця тижня
Як індексація пенсій вплине на курс долара до кінця тижня
Кінець поточного тижня може відзначитись помірним здорожчанням американської валюти. Це, ймовірно, відбудеться через макроекономічні процеси в Україні.
Такою думкою поділився член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає ТСН.
За його словами, протягом 1−3 березня курс долара може сягнути понад 39 гривень. На ситуацію на ринку може вплинути накопичення гривні у держбюджеті для проведення індексації пенсії у березні.
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«Державі вигідніше, аби ця валюта була реалізована Міністерством фінансів на міжбанківському ринку якомога дорожче, аби отримати більше гривні. Найімовірніше, що дії Мінфіну і Нацбанку у цьому питанні узгоджено», — пояснює експерт.
Тому, за його прогнозами, до кінця тижня показники на валютному ринку можуть сягнути понад 39 гривень за долар.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, в Україні відбудеться індексація пенсій з 1 березня 2024 року. На 8% будуть індексовані пенсії для:
  • 9,5 млн «цивільних» пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;
  • 596 тисяч пенсіонерів силових відомств;
  • 97,8 тисячі осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.
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