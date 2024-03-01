Що зміниться з 1 березня в Україні — Finance.ua

Що зміниться з 1 березня в Україні Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Що зміниться з 1 березня в Україні

З 1 березня 2024 року на українців чекають кілька важливих змін, які стосуватимуться їхніх гаманців. Finance.ua розповідає про основне.

Індексація пенсій

Уряд вирішив провести індексацію пенсій з 1 березня 2024 року:

пенсії буде підвищено майже на 8%;

середній розмір підвищення складе 322 гривні, а середня пенсія зросте до 5 717 гривень

Підвищені виплати отримають 10 мільйонів українців.

Крім того, з 1 березня будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати для 161,4 тисяч потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого.

Розмір підвищення пенсії за результатами індексації буде обмежено рівнем 1500 гривень для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії. Мінімальний розмір встановлений на рівні 100 гривень.

Перерахунок мінімальних пенсій

Разом із щорічною індексацією пенсій буде проведений перерахунок мінімальних пенсій.

«У зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 2093 грн до 2361 грн збільшуються розміри мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму», — йдеться в повідомленні Пенсійного Фонду.

Перерахунок проводиться залежно від віку та наявності страхового стажу:

одержувачам мінімальної пенсійної виплати (пенсіонери з малим страховим стажем) — з 2520 грн до 2725 грн;

пенсіонерам у віці до 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків — з 2760 грн до 2980 грн;

непрацюючим пенсіонерам у віці від 65 до 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків, пенсіонерам у віці понад 80 років зі стажем 20/25 відповідно у жінок/чоловіків — з 3120 грн до 3370 грн;

пенсіонерам у віці від 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків — з 3000 грн до 3240 грн.

Його проведуть без додаткових звернень пенсіонерів.

Виплати ВПО

З приходом весни допомогу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) розраховуватимуть по-новому.

Відтепер для отримання допомоги братиметься до уваги сукупний дохід родини переселенців, який у розрахунку на одного члена сім'ї має становити не менше ніж 9 444 грн, тобто чотири прожиткових мінімуми. Мінсоцполітики буде дивитися на офіційні доходи родин, щоб визначати, чи потрібна допомога.

Крім того, з 1 березня виплати будуть автоматично продовжені пенсіонерам (якщо розмір їхньої пенсії не перевищує 9 444 грн), людям з інвалідністю, дітям-сиротам.

Суму допомоги змінювати не будуть. Як і раніше, нараховуватимуть 3 тисячі гривень дітям та особам з інвалідністю, а решті українців зі статусом ВПО — 2 тисячі.

Читайте також Потрібно розвивати три види допомоги для ВПО — заступниця міністра соцполітики

Яким ВПО треба подати нову заяву для отримання виплат з 1 березня:

дітям, які прибули в нову громаду без супроводу законного представника;

вагітним жінкам після 30-го тижня вагітності;

людям, які втратили працездатність, але не мають права на пенсійну виплату та/або отримують соцдопомогу (за умови, що середньомісячний сукупний дохід на одну особу в такій сім'ї не перевищує 9 444 грн);

особам працездатного віку, які не працюють і доглядають за дитиною до 14 років;

родинам, у яких виховується троє і більше дітей до 18 років (при цьому всі діти проживають в сім'ї і не виховуються в інтернатних закладах), і вона проживає на території, де ведуться чи можливі бойові дії;

сім'ям, які мешкають в умовно безпечних регіонах України, якщо в їхніх населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитсадка, а навчання в школі відбувається онлайн або в змішаному форматі (офлайн та онлайн);

сімʼям, у яких є непрацююча працездатна особа, яка на дату звернення за допомогою зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботу та у складі сімʼї є діти, які відвідують дошкільні заклади освіти або навчаються в школі/профтехучилищі/виші;

якщо у складі родини є люди, які доглядають за особою з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю до 18 років, особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, особою, яка досягла 80-річного віку, або за тяжкохворою дитиною.

Виплати після подання заяви призначатимуть ще на 6 місяців.

Ідентифікація пенсіонерів

Березень — останній місяць, коли пенсіонери отримають виплати без ідентифікації, тобто підтвердження особи.

Так, пенсії без перевірки (ідентифікації) платитимуть лише до 31 березня. Проте це стосується лише внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022року

Пройти ідентифікацію можна як фізично — у відділенні Пенсійного фонду чи Ощадбанку , так і віддалено — через електронний кабінет ПФУ або відеоідентифікацію.

Тарифи на комуналку

У березні не варто чекати на зростання вартості електроенергії . Нині тариф на електроенергію становить — 2,64 гривні за кіловат-годину. Ця сума не буде змінюватися до кінця опалювального сезону.



. Нині тариф на електроенергію становить — 2,64 гривні за кіловат-годину. Ця сума не буде змінюватися до кінця опалювального сезону. З 1 березня ціна газу для побутових споживачів, які є клієнтами компанії «Нафтогаз», залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр. Решта постачальників, як правило, встановлюють ціни на газ у межах від 7,7 гривні за кубометр до 9,9 гривні.

для побутових споживачів, які є клієнтами компанії «Нафтогаз», залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр. Решта постачальників, як правило, встановлюють ціни на газ у межах від 7,7 гривні за кубометр до 9,9 гривні. Крім того, у березні деяким споживачам доведеться платити за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирних будинках. Детально про цю третю платіжку за газ ми розповідали у статті за посиланням.

у багатоквартирних будинках. Детально про цю третю платіжку за газ ми розповідали у статті за посиланням. 5 лютого 2024 року на сайті НКРЕКП з’явилися нові дані про зміни в тарифах на воду. Наприклад, киянам ціни на воду з 1 квітня можуть підвищити більш ніж на 34%, а з липня вартість збільшиться ще на 15%. Однак поки остаточного рішення немає, ціни залишаються такими ж і залежать від рішень місцевої влади.



Також зазначимо, що Кабінет міністрів скасував мораторій на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів і пені, а також на стягнення заборгованості за ЖКП, який діяв з 5 березня 2022 року. Тож тепер відповідальність за борги за комуналку повертається.

Перехід на «літній» час

В останню неділю березня Україна перейде на «літній» час. В ніч із суботи на неділю, 31 березня, о 03:00 стрілки годинника необхідно буде перевести на одну годину вперед.

Також зазначимо, що офіційного вихідного 8 березня у 2024 році не буде, оскільки у зв’язку з воєнним станом усі додаткові дні відпочинку скасували.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.