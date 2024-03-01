Партнери України цьогоріч виділили $1,2 млрд: хто найбільший донор — Finance.ua

Партнери України цьогоріч виділили $1,2 млрд: хто найбільший донор Сьогодні 09:01 — Казна та Політика

Партнери України цьогоріч виділили $1,2 млрд: хто найбільший донор

У перші два місяці 2024 року Міністерство фінансів залучило $1,2 млрд грантів та пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

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«У січні-лютому 2024 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло близько $1,2 млрд зовнішнього фінансування. Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали майже 75% із загального обсягу фінансової допомоги», — сказано в повідомленні.

Серед донорів:

Японія — $901 млн (пільгове фінансування та гранти);

Норвегія — $295 млн (грант);

Іспанія — $3 млн (пільгове фінансування).

Усі кошти за перші два місяці 2024 року надійшли до держбюджету через проекти Світового банку.

Детальніше про допомогу від кожної країни

Японія надала:

грант у сумі $465 млн у межах проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні»;

пільговий кредит у сумі $297 млн через проект «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності»;

грант у сумі $89,8 млн через проект «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України»;

грант обсягом $49,4 млн через проект «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей».

Норвегія спрямувала грантове фінансування обсягом $295 млн у межах проекту Peace in Ukraine.

$3 млн кредитних коштів під гарантію Іспанії були залучені через проект «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (Heal Ukraine).

Куди спрямують кошти

Міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, співробітників ДСНС, пенсійні виплати, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення.

Яку допомогу очікує Україна в березні

Очікується, що у березні 2024 року до Державного бюджету України надійде фінансова допомога від Європейського Союзу, Японії та Великобританії, а також від МВФ за умови успішного третього перегляду програми співпраці, що має бути затверджено Виконавчою радою Фонду.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 28 лютого схвалила середньостроковий перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає також заснування механізму Ukraine Facility — чотирирічного плану допомоги на 50 мільярдів євро.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн казала, що ЄС розраховує надати Україні перші кошти в березні.

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