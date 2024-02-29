ЄС остаточно схвалив чотирирічний план з 50 мільярдами євро для України — Finance.ua
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ЄС остаточно схвалив чотирирічний план з 50 мільярдами євро для України

Казна та Політика
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ЄС остаточно схвалив чотирирічний план з 50 мільярдами євро для України
ЄС остаточно схвалив чотирирічний план з 50 мільярдами євро для України
Рада Європейського Союзу 28 лютого схвалила середньостроковий перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає також заснування механізму Ukraine Facility — чотирирічного плану допомоги на 50 мільярдів євро.
Про це повідомили Рада ЄС і Міністерство фінансів України.
Рішення Ради Євросоюзу є останнім кроком для затвердження змін до середньострокового бюджету ЄС. Вони набудуть чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС, що має статись протягом наступних кількох днів.
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Як нагадують у Мінфіні, Ukraine Facility — це інструмент з підтримки економічного розвитку та відновлення України, в межах якого Київ отримуватиме фінансову допомогу «на основі спільно узгоджених планів і пріоритетів» українського уряду та Єврокомісії.
Перед цим, 27 лютого, Європарламент на пленарному засіданні також схвалив виділення пакета макрофінансової підтримки України обсягом 50 мільярдів євро.
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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн казала, що ЄС розраховує надати перші кошти Україні у березні.
В уряді раніше теж заявляли, що Україна розраховує у березні отримати від ЄС перший транш макрофінансової підтримки у розмірі 4,5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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