ЄС остаточно схвалив чотирирічний план з 50 мільярдами євро для України — Finance.ua

ЄС остаточно схвалив чотирирічний план з 50 мільярдами євро для України Сьогодні 10:30 — Казна та Політика

ЄС остаточно схвалив чотирирічний план з 50 мільярдами євро для України

Рада Європейського Союзу 28 лютого схвалила середньостроковий перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає також заснування механізму Ukraine Facility — чотирирічного плану допомоги на 50 мільярдів євро.

Рішення Ради Євросоюзу є останнім кроком для затвердження змін до середньострокового бюджету ЄС. Вони набудуть чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС, що має статись протягом наступних кількох днів.

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Як нагадують у Мінфіні, Ukraine Facility — це інструмент з підтримки економічного розвитку та відновлення України, в межах якого Київ отримуватиме фінансову допомогу «на основі спільно узгоджених планів і пріоритетів» українського уряду та Єврокомісії.

Перед цим, 27 лютого, Європарламент на пленарному засіданні також схвалив виділення пакета макрофінансової підтримки України обсягом 50 мільярдів євро.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн казала, що ЄС розраховує надати перші кошти Україні у березні.

В уряді раніше теж заявляли, що Україна розраховує у березні отримати від ЄС перший транш макрофінансової підтримки у розмірі 4,5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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