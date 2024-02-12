Понад 4,3 млн осіб під тимчасовим захистом: де в ЄС найбільше українців (інфографіка) — Finance.ua

Понад 4,3 млн осіб під тимчасовим захистом: де в ЄС найбільше українців (інфографіка) Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

Понад 4,3 млн осіб під тимчасовим захистом: де в ЄС найбільше українців (інфографіка)

Станом на 31 грудня 2023 року 4,31 мільйона громадян, які втекли з України внаслідок російського вторгнення, мали статус тимчасового захисту в ЄС.

Про це пише ec.europa.eu

Основні країни ЄС, які приймали бенефіціарів тимчасового захисту з України:

Німеччина (1 251 245 осіб; 29,0% від загальної кількості ЄС),

Польща (954 795; 22,1%)

Чехія (373 035; 8,7%).

Найбільше абсолютне зростання кількості бенефіціарів спостерігалося в Німеччині (+15 285; +1,2%), Чехії (+3 705; +1,0%) та Іспанії (+2 255; + 1,2%).

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Дещо зменшилася кількість бенефіціарів у 3 країнах ЄС, а саме в Італії (-125 осіб; -0,1%), Франції (-245 осіб; -0,4%) та Польщі (-315 осіб; -0,0%).

Раніше ми писали , чим займаються українці в Німеччині. Жінки переважно доглядають за хворими та літніми людьми, працюють підсобниками у ресторанах та кафе, прибиральницями чи покоївками у готелях, нянями чи гувернантками у німецьких сім'ях. Щоправда, така низькокваліфікована праця приносить їм менше прибутку — у межах мінімальної зарплати

Висококваліфіковані фахівці, які добре володіють розмовною німецькою або англійською мовою, легко влаштовуються в IT-сфері, автомобілебудуванні, машинобудуванні, агросекторі.

Довідка Finance.ua

Нагадаємо, дані, наведені в цій статті, стосуються надання статусу тимчасового захисту на основі Виконавчого рішення Ради 2022/382 від 4 березня 2022 року, яке встановлює наявність масового притоку переміщених осіб з України внаслідок загарбницької війни росії проти України та має наслідки введення тимчасової охорони.

28 вересня 2023 року Європейська рада погодилася продовжити тимчасовий захист для людей, які втікають від агресійної війни росії проти України, з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.

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