Понад 4,3 млн осіб під тимчасовим захистом: де в ЄС найбільше українців (інфографіка) — Finance.ua

Понад 4,3 млн осіб під тимчасовим захистом: де в ЄС найбільше українців (інфографіка)
Станом на 31 грудня 2023 року 4,31 мільйона громадян, які втекли з України внаслідок російського вторгнення, мали статус тимчасового захисту в ЄС.
Про це пише ec.europa.eu.
Основні країни ЄС, які приймали бенефіціарів тимчасового захисту з України:
- Німеччина (1 251 245 осіб; 29,0% від загальної кількості ЄС),
- Польща (954 795; 22,1%)
- Чехія (373 035; 8,7%).
Найбільше абсолютне зростання кількості бенефіціарів спостерігалося в Німеччині (+15 285; +1,2%), Чехії (+3 705; +1,0%) та Іспанії (+2 255; + 1,2%).
Дещо зменшилася кількість бенефіціарів у 3 країнах ЄС, а саме в Італії (-125 осіб; -0,1%), Франції (-245 осіб; -0,4%) та Польщі (-315 осіб; -0,0%).
Раніше ми писали, чим займаються українці в Німеччині. Жінки переважно доглядають за хворими та літніми людьми, працюють підсобниками у ресторанах та кафе, прибиральницями чи покоївками у готелях, нянями чи гувернантками у німецьких сім'ях. Щоправда, така низькокваліфікована праця приносить їм менше прибутку — у межах мінімальної зарплати
Висококваліфіковані фахівці, які добре володіють розмовною німецькою або англійською мовою, легко влаштовуються в IT-сфері, автомобілебудуванні, машинобудуванні, агросекторі.
Довідка Finance.ua
- Нагадаємо, дані, наведені в цій статті, стосуються надання статусу тимчасового захисту на основі Виконавчого рішення Ради 2022/382 від 4 березня 2022 року, яке встановлює наявність масового притоку переміщених осіб з України внаслідок загарбницької війни росії проти України та має наслідки введення тимчасової охорони.
- 28 вересня 2023 року Європейська рада погодилася продовжити тимчасовий захист для людей, які втікають від агресійної війни росії проти України, з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.
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