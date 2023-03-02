День фінансів: конвертаційні депозити, валютні обмеження для волонтерів, гранти для релокованих бізнесів — Finance.ua

День фінансів: конвертаційні депозити, валютні обмеження для волонтерів, гранти для релокованих бізнесів
У четвер, 2 березня, стало відомо, що Україна ввійшла у топ-20 найвпливовіших країн світу за рейтингом «м’якої сили». Завдяки успішному застосуванню дипломатичних інструментів Україна увійшла до 20 найвпливовіших країн світу, а за показником впізнаваності піднялася з 47 на 14 місце.
Післявоєнне відновлення України. Післявоєнна відбудова України обійдеться у суму до трильйона доларів. Найбільше від російської агресії постраждали Донецька та Луганська області.
- За два місяці 2023 року Україна отримала від донорів понад 6 млрд доларів.
- В Європарламенті бачать перспективу членства України в ЄС у 2029 році.
- Банкова назвала відомі європейські компанії, на які треба накласти санкції через роботу в рф.
Чому ВПО обирають Київ для проживання. Дві третини внутрішніх переселенців у Києві орендують квартиру, ще чверть — живуть у будинку родичів, друзів, знайомих. Основна причина вибору Києва як міста проживання серед переселенців — наявність родичів і близьких друзів (45%).
Гранти до 20 тис. євро від ООН. Постраждалі від війни українські підприємці можуть отримати грант на відновлення та розвиток своєї справи. Відповідний проєкт вже реалізує в Україні Міжнародна організація з міграції ООН (МОМ).
Скільки бізнесів відмовились від податкової пільги. У 2022 році пільгою скористалося понад 150 тисяч бізнесів. Натомість більшість компаній залишилась на загальній системі з ПДВ, при цьому сплачуючи більше податків та тримаючи економічний фронт.
Валютні обмеження для волонтерів. Національний банк актуалізував низку валютних обмежень з метою, зокрема, забезпечення безперебійної діяльності волонтерського руху України та надання можливості громадянам підтримати постраждалих людей від землетрусів у Туреччині.
Початок весни: що буде з курсом. В новому відо наш експерт Олексій Козирєв розкаже, що чекає українців весною: курси валют, нерухомість та інше.
«Конвертаційні депозити». Захоплення українців «конвертаційними депозитами» (коли в банк заносиш гривню, а тобі відкривають депозит у валюті — доларах або євро, за курсом набагато нижчим від ринкового) допомогло банкам впоратися з відтоком валютних коштів. Finance.ua уважно вивчив, що пишуть українці, після чого поставив запитання представникам українських банків.
«Конвертаційні депозити». Як правильно зняти валюту з банківського рахунку👛
До речі, з 1 березня по 30 квітня 2023 року клієнти АТ «КБ Глобус» та АБ «Банк кредит Дніпро» можуть виграти приз у розмірі до 15 тисяч гривень, навчання або квитки на конференцію за розміщення депозиту в гривні.
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