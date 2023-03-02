День фінансів: конвертаційні депозити, валютні обмеження для волонтерів, гранти для релокованих бізнесів — Finance.ua

День фінансів: конвертаційні депозити, валютні обмеження для волонтерів, гранти для релокованих бізнесів Сьогодні 17:50

У четвер, 2 березня, стало відомо, що Україна ввійшла у топ-20 найвпливовіших країн світу за рейтингом «м’якої сили». Завдяки успішному застосуванню дипломатичних інструментів Україна увійшла до 20 найвпливовіших країн світу, а за показником впізнаваності піднялася з 47 на 14 місце.

Післявоєнне відновлення України. Післявоєнна відбудова України Післявоєнна відбудова України обійдеться у суму до трильйона доларів. Найбільше від російської агресії постраждали Донецька та Луганська області.

За два місяці 2023 року Україна отримала від донорів понад 6 млрд доларів.

В Європарламенті бачать перспективу членства України в ЄС у 2029 році.

Банкова назвала відомі європейські компанії, на які треба накласти санкції через роботу в рф.

Чому ВПО обирають Київ для проживання. Дві третини внутрішніх переселенців у Києві орендують квартиру, ще чверть — живуть у будинку родичів, друзів, знайомих. Основна Дві третини внутрішніх переселенців у Києві орендують квартиру, ще чверть — живуть у будинку родичів, друзів, знайомих. Основна причина вибору Києва як міста проживання серед переселенців — наявність родичів і близьких друзів (45%).

Гранти до 20 тис. євро від ООН. Постраждалі від війни українські підприємці можуть Постраждалі від війни українські підприємці можуть отримати грант на відновлення та розвиток своєї справи. Відповідний проєкт вже реалізує в Україні Міжнародна організація з міграції ООН (МОМ).

Скільки бізнесів відмовились від податкової пільги. У 2022 році пільгою У 2022 році пільгою скористалося понад 150 тисяч бізнесів. Натомість більшість компаній залишилась на загальній системі з ПДВ, при цьому сплачуючи більше податків та тримаючи економічний фронт.

Валютні обмеження для волонтерів. Національний банк актуалізував низку Національний банк актуалізував низку валютних обмежень з метою, зокрема, забезпечення безперебійної діяльності волонтерського руху України та надання можливості громадянам підтримати постраждалих людей від землетрусів у Туреччині.

Початок весни: що буде з курсом. В новому відо наш експерт Олексій Козирєв розкаже, що чекає українців весною: В новому відо наш експерт Олексій Козирєв розкаже, що чекає українців весною: курси валют , нерухомість та інше.

«Конвертаційні депозити». Захоплення українців «конвертаційними депозитами» (коли в банк заносиш гривню, а тобі відкривають депозит у валюті — доларах або євро, за курсом набагато нижчим від ринкового) допомогло банкам впоратися з відтоком валютних коштів. Finance.ua уважно вивчив, що пишуть українці, після чого поставив запитання представникам українських банків.

До речі, з 1 березня по 30 квітня 2023 року клієнти АТ «КБ Глобус» та АБ «Банк кредит Дніпро» можуть виграти приз у розмірі до 15 тисяч гривень, навчання або квитки на конференцію за розміщення депозиту в гривні.

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