День фінансів: компенсація за зруйноване житло, зростання української економіки, конфіскація російських активів — Finance.ua

День фінансів: компенсація за зруйноване житло, зростання української економіки, конфіскація російських активів Сьогодні 17:50

Четвер, 5 жовтня. Чому НБУ відпустив курс саме зараз, та за якої умови відбудуться вибори під час війни.

Компенсація за зруйноване житло. Верховна Рада Верховна Рада проголосувала за виплату компенсацій українцям, які самостійно відремонтували пошкоджене в результаті війни житло.

Списання військового майна. Депутати також Депутати також спростили процедуру списання втраченого в бою військового майна. Законопроєкт дозволяє командирам військових частин списувати майно (крім зброї) вартістю до 100 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1,7 млн грн) шляхом спрощеної процедури.

Додамо, що Кабінет Міністрів підтримав пілотний проект, завдяки якому військові та їхні сім'ї зможуть отримати психологічну допомогу та підтримку у вирішенні побутових питань.

Чому НБУ відпустив курс саме зараз? Заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що від початку повномасштабної війни регулятор говорив про те, що фіксація курсу — це тимчасове явище. В НБУ вважають, що всі передумови для контрольованого впровадження курсової гнучкості Заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що від початку повномасштабної війни регулятор говорив про те, що фіксація курсу — це тимчасове явище. В НБУ вважають, що всі передумови для контрольованого впровадження курсової гнучкості вже сформувалися . Також Гелетій розповів , чи є зараз підстави для того, щоб долар був по 50.

МВФ підтримує рішення Нацбанку перейти від режиму фіксованого курсу гривні до режиму його керованої гнучкості та вважає, що це ще більше підтримає стійкість економіки і валютного ринку.

У новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирєв пояснює, чому НБУ відпустив курс, і що тепер буде з гривнею:

Зростання української економіки. Світовий банк Світовий банк прогнозує зростання ВВП України на 3,5% у 2023 році та на 4% у 2024 році, що відповідно на 1,5 та 0,5 відсоткових пункта вище червневих оцінок.

Водночас МВФ оцінює зростання економіки на рівні 3%.

Конфіскація активів рф. У США та країнах Європи вивчають правові підстави для використання російських заморожених активів на відновлення України. Україна У США та країнах Європи вивчають правові підстави для використання російських заморожених активів на відновлення України. Україна може отримати 300 мільярдів доларів.

Мінімальна зарплата на рівні 9,2 тис. Профспілки Профспілки наполягають на підвищенні мінімальної зарплати в Україні на 2024 рік до фактичного прожиткового мінімуму, з урахуванням прогнозного рівня інфляції. За попередніми розрахунками профспілок, прожитковий мінімум у 2024 році становитиме 9257 грн. У той час як мінімальна зарплата наступного року, відповідно до проєкту держбюджету, складе 8 тис. гривень.

11 тис. грн допомоги. Естонська рада у справах біженців Естонська рада у справах біженців надаватиме грошову допомогу українцям у розмірі 3,6 тисячі гривень протягом трьох місяців із моменту затвердження заявки. Виплати доступні жителям шести областей.

Нові правила оплати за проїзд у столиці. З 4 жовтня оплата за проїзд із банківських карток у всьому громадському транспорті стягуватиметься не за кожну поїздку окремо, а за кожні дві разом. Зараз у КМДА З 4 жовтня оплата за проїзд із банківських карток у всьому громадському транспорті стягуватиметься не за кожну поїздку окремо, а за кожні дві разом. Зараз у КМДА пояснюють , що зміна процедури списання коштів після розрахування банківською карткою є суто технічним рішенням і дозволить місту зекономити.

росію покинули ще 11 міжнародних компаній. За За даними KSE Institute , у вересні 2023 року з російського ринку вийшли 11 іноземних компаній — таким чином, загальна кількість бізнесів, які покинули рф, сягнула 284, ще майже 2000 продовжують працювати або вичікувати.

Вибори під час війни. За словами президента Зеленського, За словами президента Зеленського, проводити вибори в умовах війни — справа непроста. Однак, якщо вдасться вирішити два питання, то вони цілком можуть відбутися й під час дії воєнного стану.

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