ВР спростила процедуру списання військового майна — Finance.ua

ВР спростила процедуру списання військового майна Сьогодні 16:02 — Казна та Політика

ВР спростила процедуру списання військового майна

Верховна Рада України спростила процедуру списання втраченого в бою військового майна. Ухвалення законопроєкту № 10 039 про внесення відповідних змін до закону «Про правовий режим майна у Збройних силах України» за основу і в цілому підтримали 302 народних депутати на пленарному засіданні в четвер.

Про це повідомила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

Цей документ дозволяє командирам військових частин списувати майно (крім зброї) вартістю до 100 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1,7 млн грн) шляхом спрощеної процедури.

За словами Геращенко, це необхідно через часті втрати і пошкодження майна під час обстрілів.

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«Списання військового майна здійснюється наказом командира військової частини за поданням комісії. Командири приймають рішення про затвердження або відмову у затвердженні єдиного акту у двадцятиденний строк», — уточнила вона.

Раніше ініціатор документа, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко (фракція «Голос») пояснював, що ухвалення законопроєкту дасть змогу розширити номенклатуру списання втраченого військового майна командирам військових частин, а також унеможливить необхідність додаткового узгодження процедури з правоохоронними органами.

«Насамперед ми розширюємо номенклатуру списання, завдяки чому командири частин зможуть списувати майно різної номенклатури на суму в 1,7 млн грн, при тому що раніше не змогли списати, наприклад, медичне майно або засоби зв’язку. Ба більше, списувати майно командир зможе без додаткового звернення до правоохоронних органів. Хоча до цього обов’язковим було узгодження з Державним бюро розслідувань (ДБР) і Військовою службою правопорядку (ВСП). У напрацьованому законопроєкті ми це прибираємо», — зазначав парламентарій.

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Крім того, за словами Костенка, законопроєкт передбачає, що комісія у складі бригади зможе списувати втрачене в бою майно «одним актом за наявності свідчень учасників подій».

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