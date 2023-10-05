Допомога військовим: Кабмін підтримав пілотний проект — Finance.ua

Допомога військовим: Кабмін підтримав пілотний проект
Кабінет Міністрів підтримав пілотний проект, завдяки якому військові та їхні сім'ї зможуть отримати психологічну допомогу та підтримку у вирішенні побутових питань.
Як повідомляється на офіційному порталі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, послугу соціального супроводу запровадять на базі підрозділів Збройних Сил України.
«Пілотний проект до кінця року охопить 5 військових частин, у наступному — ще 35», — інформує міністерство.
Йдеться про те, що військові та їхні сім'ї отримуватимуть там комплексну підтримку. Зокрема, їм надаватимуть консультації щодо психосоціальної підтримки, налагодження комунікації в сім'ї. Також передбачено допомогу та супровід військовослужбовця на етапах призову під час мобілізації тощо.
Експериментальні проекти для ветеранів та військових
Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів запустив два експериментальні проекти, які стосуються ветеранів та військовослужбовців.
За його словами, перший проект стосується надання нової соціальної комплексної послуги — формування життєстійкості. Послуга включає низку опцій, зокрема, соціально-психологічну допомогу, формування та розвиток соціальних навичок та умінь, сприяння адаптації та інше.
Другий проект, за словами Шмигаля, — соціальний супровід військовослужбовців та членів їхніх сімей у військових частинах. Він пояснив, що йдеться про психосоціальну підтримку для зміцнення сімей, допомоги в оформленні документів, допомоги у комунікації з державною та місцевою владою. Координатором проекту є Міністерство соціальної політики.
Раніше, на початку року Шмигаль інформував, що в 2023 році з’явиться масштабна програма підтримки ветеранів війни, яка включатиме чотири ключові потреби. Зокрема, йдеться про економічну незалежність, можливість військової кар'єри, забезпечення ветеранів житлом, медичні послуги.
Одним із таких проектів є Інститут помічника ветерана, який спочатку запустять у чотирьох пілотних областях — Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Львівській.
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