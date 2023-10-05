Деякі українці можуть отримати майже 11 тисяч гривень допомоги — Finance.ua

Деякі українці можуть отримати майже 11 тисяч гривень допомоги Сьогодні 08:05 — Особисті фінанси

Деякі українці можуть отримати майже 11 тисяч гривень допомоги

Кількість українців, які потребують фінансової підтримки, постійно збільшується, тому гуманітарні та благодійні організації фінансово підтримують людей нарівні з державою. Так, громадяни України знову можуть розраховувати на нові виплати.

Естонська рада у справах біженців надаватиме грошову допомогу українцям у розмірі 3,6 тисячі гривень протягом трьох місяців із моменту затвердження заявки. Виплати доступні жителям шести областей, повідомляють на сайті організації.

Програма грошової допомоги доступна українцям у таких областях:

Запорізької;

Донецькій;

Луганській;

Харківській;

Херсонській;

Миколаївській.

«Багатоцільова грошова допомога надається на основі оцінки домогосподарства щодо відповідності соціально-економічним критеріям та критеріям вразливості», — ідеться в повідомленні.

Подати заяву на отримання виплат можна:

за телефоном 0−671−052−803 — для людей на територіях, де програма доступна;

через запит на сайті — для людей, які залишилися на тимчасово окупованих або територіях, деокупованих протягом останніх двох місяців.

Якщо заявку буде попередньо схвалено, тоді номер телефону претендента на грошову підтримку додадуть до бази даних. Після цього можна заповнити онлайн-форму . Від заявника ще може знадобиться додаткова інформація, яку можна надати електронною поштою. Стежити за тим, як просувається заявка , претендент може на сайті організації. Після остаточного підтвердження гроші надходитимуть на банківський рахунок.

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що гуманітарні організації в Україні переглянули розмір щомісячних виплат багатоцільової грошової допомоги постраждалим від війни українцям. Так, з 1 жовтня 2023 року виплати становитимуть 3,6 тисячі гривень на одну людину, а не 2,2 тисячі гривень, як було раніше.

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