Рада схвалила важливі зміни до закону про компенсацію за зруйноване росією житло — Finance.ua

Рада схвалила важливі зміни до закону про компенсацію за зруйноване росією житло Сьогодні 15:00

Верховна Рада України схвалила важливий закон. Це документ під номером 10 063, який передбачає надання коменсацій від держави за пошкодження об'єктів майна, яке сталося внаслідок агресії рф. Тепер громадянам буде легше отримати кошти за ремонт житла, пише informator.ua.

Про прийняття законопроєкту повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Зазначається, що підтримали документ конституційною більшістю в 310 нардепів.

Документом, зокрема, пропонували внести зміни до статей закону в частині розширення форм надання компенсації за пошкодження об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України.

Слід зазначити, що в даному випадку йдеться про компенсацію саме за ремонт пошкодженого майна. Тобто за те, що громадяни самі відремонтували за власний кошт. Держава компенсує їм цю суму повністю або частково.

Якщо ж житло було зруйноване повністю та не підлягає відновленню, або якщо особи, чиє майно постраждало, ще не робили ремонт власним коштом — то щодо них даний закон не працює. Задля вирішення цієї проблеми слід звертатися до інших державних програм.

Як це буде працювати?

В українському уряді пояснюють, яким чином працюватиме законопроєкт про компенсації за відновлення житла. Зокрема, це має такий вигляд.

По-перше, можна розраховувати на надання грошових коштів шляхом їх перерахування на поточний рахунок отримувача компенсації зі спеціальним режимом використання для виконання робіт, пов’язаних із будівництвом, на пошкодженому об'єкті нерухомого майна з метою його відновлення та/або придбання будівельної продукції для виконання таких робіт.

По-друге, кошти будуть надаватися шляхом їх перерахування на поточний рахунок отримувача компенсації за придбану ним будівельну продукцію та/або виконані ним ремонтні роботи на пошкодженому об'єкті нерухомого майна за власні кошти. Тобто, за всім цим будуть наглядати та в разі якихось питань треба буде пояснити, куди та як пішли гроші.

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