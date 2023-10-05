Київ зекономить: у КМДА роз’яснили ситуацію з новою оплатою за проїзд банківською карткою — Finance.ua

Київ зекономить: у КМДА роз’яснили ситуацію з новою оплатою за проїзд банківською карткою Сьогодні 14:04 — Особисті фінанси

Київ зекономить: у КМДА роз’яснили ситуацію з новою оплатою за проїзд банківською карткою

У Києві правила і можливості оплати проїзду у столичному громадському транспорті залишаються такими, як і були раніше. Зміна процедури списання коштів після розрахування банківською карткою є суто технічним рішенням і дозволить місту зекономити.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

В КМДА пояснили, що правила і можливості оплати проїзду у громадському транспорті столиці не змінюються. Змінюється лише час списання коштів з банківської картки за проїзд, а саме — після кожної другої поїздки.

«Це не зміна способів оплати, не підвищення вартості проїзду, і з пасажирів не будуть списувати коштів вдвічі більше за нездійснені поїздки. Водночас таке технічне рішення дозволить місту зекономити на оплаті транзакцій», — кажуть в КМДА.

Задля економії система буде чекати, поки пасажир здійснить другу поїздку, щоб списати плату одразу за дві. Або ж спише кошти ввечері. Адже з кожної транзакції, при сплаті банківською карткою, береться фіксована комісія. Якщо ж кошти знімаються за 2 поїздки одразу (після другої), це оптимізує оплати за ці транзакції.

Фахівці наголошують, що зміни у списанні платежів ніяк не вплинуть на перевірку оплати проїзду.

Як засвідчити контролеру те, що проїзд оплачений

Зокрема, якщо оплачуєте проїзд пластиковою банківською карткою, називайте 4 останні цифри номера картки. Якщо оплачуєте проїзд через Apple або Google Pay, називайте 4 останні цифри віртуального рахунку у Wallet. Або можна піднести банківську картку чи смартфон, із якого оплатили проїзд, до валідатора. Якщо оплачуєте проїзд QR-квитком або пластиковою транспортною картою, контролер просканує їх своїм зчитувальним пристроєм.

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Підтвердженням оплати проїзду є лише знаходження номера картки в базі валідацій. Це перевіряється повторним прикладанням банківської картки або пристрою NFC до валідатора, або через пошук контролером номеру картки в базі. При цьому наявність повідомлення про оплату в банківському застосунку не є обов’язковою.

«Повідомлення про списання грошей завжди надходило з певною затримкою і не є обов’язковим доказом для контролера. Усі контролери попереджені про зміни часу списання. Якщо контролер вимагає банківську виписку або смс про списання, необхідно звертатися зі скаргою на гарячу лінію „Київпастрансу“: 0−800−504−411», — коментують фахівці Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій.

Зміни в метро

В метро зміни поки що торкнуться лише одного турнікета на станції «Площа Українських Героїв» (колишня «Льва Толстого»). Згодом до цієї системи приєднається більше турнікетів. А поки більшість із них буде списувати кошти після кожної поїздки, як і раніше.

В метро, як і раніше, можна сплати банківською карткою одразу за кількох людей. Така можливість була реалізована з початку впровадження оплати банківською карткою за проїзд.

З оплатою проїзду банківською карткою безпосередньо в рухомому складі наземного громадського транспорту ситуація інша. З моменту реалізації оплати банківською карткою в наземному транспорті, а саме безпосередньо в салоні рухомого складу, нею можна було сплатити лише одну поїздку.

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Так, в автобусах і тролейбусах оплатити кілька поїздок за кількох людей поки що можна лише з транспортної карти або ж придбавши для друга QR-квиток.

«Одне з поширених питань, які нам задають — чи зможе пасажир проїхати у транспорті, якщо на банківській картці відсутні гроші під час першої валідації? Відповідаємо — так, але в такому випадку баланс на картці піде в мінус, і система спише кошти, як тільки гроші з’являться на картці», — також пояснили спеціалісти Департаменту.

Довідка Finance.ua:

з 4 жовтня в наземному громадському транспорті кошти за проїзд у разі оплати банківською карткою будуть списуватися після кожної другої поїздки за день, або, якщо пасажир здійснив лише одну поїздку за день — кошти за цю поїздку спишуться ввечері, після 21:00;

кошти будуть списуватись після кожної другої поїздки. Тобто: 1 поїздка — система не знімає кошти. Друга поїздка — система знімає гроші за першу і другу. Третя поїздка — система не знімає кошти. Четверта — система знімає гроші за третю і четверту. І так далі;

якщо пасажир не здійснить парну поїздку до вечора, списання за непарну відбудеться після 21:00. Якщо друга поїздка відбувається після 22:00, система протягом наступного дня буде чекати на ще одну поїздку, щоб списати кошти за дві одразу. І якщо не дочекається — спише гроші знову після 21:00.

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