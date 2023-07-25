У Києві спростили оплату проїзду у громадському транспорті за допомогою iPhone — Finance.ua

У Києві спростили оплату проїзду у громадському транспорті за допомогою iPhone Сьогодні 16:45 — Особисті фінанси

Відтепер мешканці столиці можуть оплатити проїзд у наземному громадському транспорті, просто піднісши свій iPhone або Apple Watch до валідатора.

Про це повідомляє Telegram керівника цифрової трансформації Києва та заступника голови КМДА Петра Оленича.

«Київ приєднується до світових столиць, де працює функція „Експрес-проїзд“ від Apple. Разом з Apple та Visa впроваджуємо новий сервіс для оплати проїзду у наземному громадському транспорті», — написав Оленич.

Таким чином тепер можна здійснити оплату, просто піднісши свій iPhone або Apple Watch до валідатора без розблокування чи виведення з режиму сну.

Щоб підключити функцію, додайте банківську або ж цифрову транспортну картку до Apple Wallet і увімкніть «експрес-проїзд» у параметрах.

Нагадаємо, у Києві з 26 жовтня 2022 року у всіх видах комунального громадського транспорту запрацювала функція оплати за проїзд банківською картою.

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