Хто має пільговий проїзд у поїздах «Укрзалізниці», а хто може їздити безкоштовно — Finance.ua

Хто має пільговий проїзд у поїздах «Укрзалізниці», а хто може їздити безкоштовно Сьогодні 11:06 — Особисті фінанси

Хто має пільговий проїзд у поїздах «Укрзалізниці», а хто може їздити безкоштовно

Певні категорії громадян України мають право на проїзд у поїздах «Укрзалізниці» безкоштовно або зі суттєвою знижкою, — повідомляє «Укрзалізниця».

Поступки у проїзді мають наступні категорії:

Діти віком від 6 до 14 років мають можливість подорожувати у пасажирських вагонах всіх категорій пасажирських поїздів АТ «Укрзалізниця» зі знижкою. Вони сплачують 75% вартості проїзду дорослого пасажира. Діти віком до 6 років, які не потребують окремого місця, мають право на безкоштовний проїзд без проїзного документа. При проїзді по території України в поїздах, які не є частиною АТ «Укрзалізниця», знижка на вартість проїзду надається дітям віком від 5 до 10 років. Студенти ЗВО I-IV рівнів акредитації та учні професійно-технічних навчальних закладів можуть купувати квитки за половину вартості в загальних і плацкартних вагонах, вагонах 2−3 класу всіх категорій поїздів міжміського сполучення, а також в усіх вагонах регіональних поїздів і поїздах приміського сполучення. Проте при проїзді у вагонах вищої категорії типу СВ, купе та у вагонах 1-го класу, крім поїздів категорії «Регіональний поїзд» — для студентів встановлена повна вартість проїзного документа. У період з 1 жовтня по 15 травня особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та супроводжуючі осіб із інвалідністю І групи або дітей із інвалідністю (не більше одного супроводжуючого) можуть скористатися 50% знижкою на внутрішніх рейсах. Особи із інвалідністю внаслідок війни І чи II групи мають право на безкоштовний проїзд щорічно (туди й назад) на внутрішніх рейсах та 50% знижку у період з 1 жовтня до 15 травня. Також особи із інвалідністю внаслідок війни II, III групи серед учасників бойових дій під час Другої світової війни, які досягли віку 85 років і старше, а також учасники бойових дій під час Другої світової війни, які перевищили вік 85 років, можуть скористатися безкоштовним проїздом один раз на рік на внутрішніх рейсах і 50% знижкою з 1 жовтня по 15 травня. Особи з інвалідністю внаслідок війни III групи мають право на безкоштовний проїзд один раз на два роки (в обидва кінці) або один раз на рік зі знижкою 50% на внутрішніх рейсах. Учасники бойових дій можуть скористатися безкоштовним проїздом один раз на два роки (в обидва кінці) або один раз на рік зі знижкою 50% на внутрішніх рейсах. Батьки військовослужбовців, які загинули, померли або зникли безвісти під час служби, мають право на безкоштовний проїзд один раз на два роки (в обидва кінці) або один раз на рік зі знижкою 50% на внутрішніх рейсах.

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