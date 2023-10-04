Навіщо в Києві змінили механізм оплати за проїзд — роз’яснення експерта Сьогодні 10:10 — Казна та Політика

Навіщо в Києві змінили механізм оплати за проїзд — роз’яснення експерта

Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов пояснив, чому в Києві з 4 жовтня зміняться умови оплати проїзду в громадському транспорті.

Про це він повідомив в коментарі.

«Я думаю, що це питання суто технічне. Ті, хто платить в Києві за паркування, знають, що там також знімається сума не відразу, коли ти завершив паркування, а десь наприкінці місяця одним платежем. Думаю, що це приблизно схожа історія», — сказав Беспалов.

Крім того, за його словами, місто можливо таким чином намагається зекономити на транзакціях за виконанні поїздки.

«У міста є договір з оператором процесінгу по отриманню грошей з переводу карти на рахунок. Наприклад, в договорі прописано, що за одну транзакцію треба платити умовно 30 копійок. Але якщо ми зробимо, що одна транзакція це дві поїздки, то ми таким чином зекономимо вдвічі», — пояснив експерт.

Він також зазначив, що для багатьох людей буде сюрпризом, що вони заплатили за поїздку 8 грн, а знялося 16 грн.

«Я думаю, що варто колл-центру КМДА приготуватися. Тому що запитів від пасажирів може бути дуже багато», — додав Беспалов.

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УНІАН За матеріалами:

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