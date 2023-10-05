У НБУ пояснили, чому відпустили курс саме зараз — Finance.ua

У НБУ пояснили, чому відпустили курс саме зараз Сьогодні 09:02 — Валюта

У НБУ пояснили, чому відпустили курс саме зараз

На тлі запровадження НБУ гнучкого курсу, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що від початку повномасштабної війни регулятор говорив про те, що фіксація курсу — це тимчасове явище.

Таку заяву Гелетій зробив в інтерв'ю виданню « Мінфін », зазначивши, що фіксований курс на той час допоміг уникнути паніки на валютному ринку, стримати інфляційний тиск і стабілізувати очікування.

«З цими завданнями ми впоралися. Проте, фіксований курс має свої недоліки, особливо в довгостроковій перспективі. Українці добре пам’ятають кризи 2008−2009 і 2014−2015 років. Значною мірою, вони були викликані зовнішніми факторами. Однак, тривала фіксація курсу, яка передувала цим кризам, тоді значно посилила негативні наслідки для економіки», — зазначив Гелетій.

Він також зазначив, що перехід НБУ до режиму керованої гнучкості — це певною мірою запобіжний захід.

«Таким чином ми мінімізуємо ризик негативних сценаріїв у майбутньому. Водночас ми посилимо адаптивність та стійкість економіки», — заявив Гелетій.

«Ми вважаємо, що всі передумови для контрольованого впровадження курсової гнучкості сформувалися. Ще в липні ми опублікували Стратегію пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу і повернення до інфляційного таргетування. У цьому документі були визначені передумови для переходу» , — зазначив Гелетій.

Він також нагадав, що перший фактор — це стійке зниження інфляції та покращення очікувань. «Тут є прогрес, який ми навіть не прогнозували на початку року. Інфляція у річному вимірі зараз нижча за 8%, очікування помітно покращилися», — сказав Гелетій.

За його словами, другий фактор — високий рівень міжнародних резервів та міжнародна підтримка. «Тут, знову ж таки, ми йшли з випередженням. Наші резерви зараз перевищують $40 млрд, такого рівня у нас ніколи не було до війни. Очікується, що фінансова підтримка буде значною і наступного року», — зазначив Гелетій.

Третій фактор — стійка ситуація на валютному ринку. «Нам вдалося мінімізувати різницю між офіційним та готівковим курсом, стабілізувати курсові очікування та знизити попит домогосподарств на валюту. У результаті обсяги валютних інтервенцій цього року теж менші, ніж ми планували», — заявив Гелетій.

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УНІАН За матеріалами:

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