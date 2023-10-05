Долар по 50: у НБУ оцінили ризики «вкрай негативного сценарію» — Finance.ua

Долар по 50: у НБУ оцінили ризики «вкрай негативного сценарію» Сьогодні 13:00 — Валюта

Щоб курс долара в Україні досяг позначки 50 гривень, повинен реалізуватися вкрай негативний сценарій, зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, передає « Мінфін ».

«Для суттєвої курсової корекції має відбутися реалізація якогось вкрай негативного сценарію, підстав для якого ми не бачимо. Це не той розвиток подій, який ми вкладаємо в розуміння керованої гнучкості курсу», — сказав він.

Також Гелетій пояснив значення закладеного у проект державного бюджету курсу долара на рівні 42 грн/дол.

«Курс у бюджеті - це чисто розрахунковий показник. Він необхідний для обліку показників бюджету. При цьому в нашій історії він практично завжди відрізнявся від фактичного значення курсу. НБУ ніколи не орієнтувався і не орієнтується на курс, закладений до бюджету. У нас свої завдання, пріоритетна у тому числі - збереження курсової устойчивости».

УНІАН За матеріалами:

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