Долар по 50: у НБУ оцінили ризики «вкрай негативного сценарію» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Долар по 50: у НБУ оцінили ризики «вкрай негативного сценарію»

Валюта
189
Щоб курс долара в Україні досяг позначки 50 гривень, повинен реалізуватися вкрай негативний сценарій, зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, передає «Мінфін».
«Для суттєвої курсової корекції має відбутися реалізація якогось вкрай негативного сценарію, підстав для якого ми не бачимо. Це не той розвиток подій, який ми вкладаємо в розуміння керованої гнучкості курсу», — сказав він.
Також Гелетій пояснив значення закладеного у проект державного бюджету курсу долара на рівні 42 грн/дол.
«Курс у бюджеті - це чисто розрахунковий показник. Він необхідний для обліку показників бюджету. При цьому в нашій історії він практично завжди відрізнявся від фактичного значення курсу. НБУ ніколи не орієнтувався і не орієнтується на курс, закладений до бюджету. У нас свої завдання, пріоритетна у тому числі - збереження курсової устойчивости».

Гнучкий курс від НБУ: що це означає і що буде далі

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.