Долар по 50: у НБУ оцінили ризики «вкрай негативного сценарію» — Finance.ua

Долар по 50: у НБУ оцінили ризики «вкрай негативного сценарію»
Щоб курс долара в Україні досяг позначки 50 гривень, повинен реалізуватися вкрай негативний сценарій, зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, передає «Мінфін».
«Для суттєвої курсової корекції має відбутися реалізація якогось вкрай негативного сценарію, підстав для якого ми не бачимо. Це не той розвиток подій, який ми вкладаємо в розуміння керованої гнучкості курсу», — сказав він.
Також Гелетій пояснив значення закладеного у проект державного бюджету курсу долара на рівні 42 грн/дол.
«Курс у бюджеті - це чисто розрахунковий показник. Він необхідний для обліку показників бюджету. При цьому в нашій історії він практично завжди відрізнявся від фактичного значення курсу. НБУ ніколи не орієнтувався і не орієнтується на курс, закладений до бюджету. У нас свої завдання, пріоритетна у тому числі - збереження курсової устойчивости».
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