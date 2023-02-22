День фінансів: дрони, тепловізори, рації без податків, санкції проти всіх банківських та небанківських фінустанов рф — Finance.ua

День фінансів: дрони, тепловізори, рації без податків, санкції проти всіх банківських та небанківських фінустанов рф Сьогодні 17:50

У середу, 22 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти про звільнення від ПДВ та мита безпілотників, тепловізорів, коліматорів, рацій та приладів нічного бачення.

Україна вводить санкції проти всіх банківських та небанківських фінустанов рф. Сьогодні Президент вніс до ВРУ постанову про затвердження рішення РНБО застосувати секторальні економічні санкції до фінансових установ росії. РНБО вирішила застосувати спеціальні секторальні економічні санкції строком на 50 років до всіх банків, що зареєстровані та Сьогодні Президент вніс до ВРУ постанову про затвердження рішення РНБО застосувати секторальні економічні санкції до фінансових установ росії. РНБО вирішила застосувати спеціальні секторальні економічні санкції строком на 50 років до всіх банків, що зареєстровані та знаходяться в рф

В ЄС пропонують механізм покарання за обхід санкцій проти росії. А от Угорщина намагається заблокувати санкції ЄС проти російських олігархів.

Прибуток українських банків на початку 2023 року. Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні 2023 року склав 14,694 млрд гривень. Це у Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні 2023 року склав 14,694 млрд гривень. Це у 2,1 разу більше , ніж роком раніше (7,145 млрд гривень).

НБУ пропонує запровадити мораторій на скорочення мережі відділень державних банків під час війни.

Українці обирають валютні депозити. В січні 2023 року почали забирати гривневі депозити з банків та відкривати валютні. Відтік за гривневими вкладами за місяць становив 2%, а приплив за валютними — 2,6%. Такий інтерес, швидше за все, пов’язаний з В січні 2023 року почали забирати гривневі депозити з банків та відкривати валютні. Відтік за гривневими вкладами за місяць становив 2%, а приплив за валютними — 2,6%. Такий інтерес, швидше за все, пов’язаний з можливістю купувати безготівкову валюту за допомогою депозитів.

Оподаткування депозитів фізосіб. На сайті Верховної Ради з’явився законопроєкт № 9037щодо особливостей оподаткування банківських вкладів (депозитів) фізичних осіб. Пропонують На сайті Верховної Ради з’явився законопроєкт № 9037щодо особливостей оподаткування банківських вкладів (депозитів) фізичних осіб. Пропонують звільнити від оподаткування загальну суму процентів, нарахованих на суми банківських вкладів (депозитів) фізичних осіб, що не перевищує неоподатковану межу — 600 000 грн.

🧐 До речі, податки в Україні повинні платити всі — ця норма закріплена в статті 67 Конституції. Якщо ви офіційно працюєте, то жодних проблем зі сплатою податків у вас не має бути, адже працедавець виступає податковим агентом. Finance.ua розбирався, як і які податки треба платити в 2023 році:

Вакансії для українців. За результатами дослідження Work.ua повномасштабне вторгнення рф 24 лютого 2022 року спричинило найбільшу кризу на ринку праці України. Кількість За результатами дослідження Work.ua повномасштабне вторгнення рф 24 лютого 2022 року спричинило найбільшу кризу на ринку праці України. Кількість пропозицій роботи в країні впала більш як у 15 разів — з 100 000 до 6 000 вакансій.

На випадок, якщо вам терміново потрібна робота, а резюме ще не готове, експерти порталу work.ua зробили добірку вакансій, які приймають відгуки і без резюме.

«Vodafone Україна» виплатив $12,4 млн відсотків за єврооблігаціями. Мобільний оператор компанія Vodafone Україна, що входить до складу NEQSOL Holding (Азербайджан), Мобільний оператор компанія Vodafone Україна, що входить до складу NEQSOL Holding (Азербайджан), завершив регулярну виплату відсотків за єврооблігаціями — $12,4 млн.

Київстар відключить абонентів від інтернету. Мобільний оператор звернувся з важливою новиною до своїх абонентів. Річ у тім, що оператор з 1 березня закриває послугу домашнього Інтернету.

🙂 Нагадаємо, що вчора Finance.ua запустив офіційну сторінку в Instagram. На нашій сторінці ви обов’язково зустрінете корисну й зрозумілу інформацію про останні новини, фінансові тенденції.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.