НБУ пропонує запровадити мораторій на скорочення мережі відділень державних банків під час війни — Finance.ua

НБУ пропонує запровадити мораторій на скорочення мережі відділень державних банків під час війни Сьогодні 09:46 — Казна та Політика

НБУ пропонує запровадити мораторій на скорочення мережі відділень державних банків під час війни

Національний банк України звернувся до Міністерства фінансів України та керівництва державних банків з пропозицією запровадити мораторій на скорочення мережі відділень держаних банків під час війни.

Про це йдеться в листі за підписом Голови НБУ Андрія Пишного, передає пресслужба НБУ.

Останнім часом до Національного банку надходять скарги від територіальних громад щодо скорочення присутності державних банків у регіонах через закриття відділень.

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Окремі рішення банків державного сектору, прийняті з метою мінімізації витрат, потребують детального індивідуального аналізу та, можливо, перегляду.

«Адже економічна ефективність від таких рішень може бути знівельована негативним соціальним ефектом та нести потенційні загрози національній безпеці України, перешкоджати нейтралізації наслідків воєнної агресії та післявоєнному відновленню економіки», — наголошують в Нацбанку.

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Тому НБУ пропонує Мінфіну розглянути можливість запровадження мораторію на припинення банками з державною часткою в капіталі діяльності відділень до завершення воєнного стану (якщо це не пов’язано з безпековими питаннями).

З метою підтримання економіки та забезпечення фінансової стабільності регіональні мережі банків державного сектору мають забезпечити безперебійне обслуговування клієнтів.

Пріоритетним завданням також має залишатися якнайшвидше відновлення діяльності банків на звільнених територіях, зважаючи на необхідність та можливість забезпечення безпеки персоналу банків та їх клієнтів.

Водночас Національний банк підтримує ініціативу окремих банків щодо забезпечення доступності банківських послуг шляхом використання мобільних відділень.

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