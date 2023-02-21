У НБУ розповіли, як війна вдарила по українських банках — Finance.ua

У НБУ розповіли, як війна вдарила по українських банках Сьогодні 08:00 — Фондовий ринок

На тлі повномасштабного російського вторгнення у 2022 році українські банки скоротили кожне п’яте відділення.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Найбільше скорочення відбулося в Харківській та Донецькій областях, Києві та Херсонській області.

Кількість банкоматів також зменшилася. Відбулося скорочення платіжної інфраструктури (програмно-технічних комплексів самообслуговування і платіжних терміналів) на 16% — з 33 600 до 28 300.

Мережа POS-терміналів за 2022 рік скоротилася з 439 000 до 368 000. Кількість активних платіжних карток за рік залишилася незмінною-46,3 млн.

У IV кварталі, попри обстріли об’єктів енергетики, постійно працювали більше двох третин банківських відділень.

Довідка Finance.ua:

23 липня 2020 року Фонд гарантування вкладів фізосіб спільно з ProZorro відкрили доступ до реєстру неплатоспроможних банків. У реєстрі можна подивитися статус всіх активів, які будуть виставлені на продаж найближчим часом, в тому числі права вимоги за кредитами, майно тощо.

7 вересня 2020 року Рада з фінансової стабільності схвалила механізм реструктуризації боргів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

УНІАН За матеріалами:

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