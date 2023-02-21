В Нацбанку розповіли, скільки банківських відділень готові працювати під час блекауту — Finance.ua
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В Нацбанку розповіли, скільки банківських відділень готові працювати під час блекауту

Фондовий ринок
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В Нацбанку розповіли, скільки банківських відділень готові працювати під час блекауту
В Нацбанку розповіли, скільки банківських відділень готові працювати під час блекауту
Нацбанк підбив підсумки роботи банківської системи в умовах війни. Попри бойові дії та ракетні обстріли, обсяг гривневих коштів населення в банках за минулий рік збільшився на 18,8%, а коштів бізнесу — на 11,9%.
Про це повідомила пресслужба Нацбанку.
«Попри бойові дії та ракетні обстріли, обсяг гривневих коштів населення в банках за минулий рік збільшився на 18,8%, а коштів бізнесу — на 11,9%. Банки забезпечили високу операційну ефективність та прибутковість. Незважаючи на значні відрахування в резерви, банківський сектор отримав 24,7 млрд грн прибутку за результатами 2022 року», — кажуть у Нацбанку.
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Зазначається, що банки зберігають значний запас капіталу і зможуть використати його для нівелювання ризиків. Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу банків майже вдвічі перевищує мінімальне значення (19,7% проти 10%).
В НБУ нагадують, що банки об’єдналися в проєкт Power Banking, аби забезпечити безперервність роботи банківської системи та доступ клієнтів до фінансових послуг за будь-яких умов.
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У випадку тривалого блекауту понад 2300 відділень — з генераторами та резервними каналами зв’язку — готові приймати клієнтів у 380 населених пунктах по всій Україні. Це 50% від загальної кількості банківських відділень (крім непрацюючих та тих, що знаходяться на окупованих територіях та територіях, де ведуться/можливі бойові дії).
Інфографіка: НБУ
Інфографіка: НБУ

Довідка Finance.ua:

  • раніше банкіри запевняли, що банки не готові піднімати тарифи попри значні витрати на автономну електрику та інтернет;
  • у рамках Power Banking діятиме й так званий національний роумінг, котрий запроваджено у відділеннях об’єднаної мережі банків. Його мета — надати українцям можливість у банкоматі будь-якого банку мережі зняти збільшену суму готівки. У середньому сума становить від 10 до 20 тисяч на операцію за добу.

Яким банкам українці найчастіше довіряли свої гроші у 2022 році 💰

За матеріалами:
Finance.ua
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