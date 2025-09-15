ФГВФО продає земельну ділянку 1,7 га на Закарпатті Сьогодні 17:12 — Фондовий ринок

Як повідомляє ФГВФО, 18 вересня 2025 року у системі Prozorro. Продажі відбудуться аукціон з продажу активів АТ «Комінінвестбанк», ліквідацію якого здійснює Фонд гарантування вкладів.

До складу лоту G23N027898 увійшли земельна ділянка (урочище «Ростиса») площею майже 1,7 га в селі Соломоново Ужгородського району Закарпатської області та основні засоби в кількості 130 одиниць.

Земельна ділянка знаходиться недалеко від пропускного пункту (кордону) і може бути використана, наприклад, для будівництва логістичного центру, тощо.

Початкова ціна лоту — 15 505 446,54 грн.

Торги відбудуться за англійською моделлю аукціону. Участь в аукціоні можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, крім осіб, пов’язаних з державою-агресором.

Детальна інформація про лот — за посиланням . Крім цього, докладна інформація про активи є в публічному паспорті активів

Зверніть увагу: для участі в аукціоні зацікавлені покупці мають подати свої цінові пропозиції до 20:00 17 вересня 2025 року.

Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

