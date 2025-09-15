З жовтня у Вроцлаві закриють аеропорт — причини, терміни Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Аеропорт Вроцлав не прийматиме жодних рейсів протягом кількох тижнів — з 26 жовтня по 4 грудня — через модернізацію інфраструктури.

Протягом цього буде повністю призупинено авіасполучення.

Причини

Це пов’язано з комплексною модернізацією інфраструктури, включаючи будівництво нового перону для паркування літаків, нових руліжних доріжок, швидкого виїзду, спеціального перону для видалення льоду та реконструкцію існуючих руліжних доріжок.

Після завершення модернізації аеропорт зможе одночасно обслуговувати більше літаків, що збільшить пропускну здатність, підвищить безпеку та операційну ефективність.

Нині аеропорт може одночасно обслуговувати 16 літаків, а після реконструкції ця кількість збільшиться до 28.

Протягом приблизно 40 днів Вроцлавський аеропорт не прийматиме жодних рейсів. Реконструкція порту коштуватиме 376 мільйонів злотих, але значна частина цієї суми була співфінансована ЄС.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, найбільшим аеропортом Польщі є Варшавський аеропорт імені Фредерика Шопена (WAW), який є центральним хабом країни. До топ-5 найбільших аеропортів входять також Краківський аеропорт імені Іоанна Павла ІІ (KRK), Гданський аеропорт (GDN), Катовіце-Пижовіце (KTW) та Вроцлавський аеропорт (WRO).

Також наводимо ТОП-9 аеропортів Польщі:

Варшавський аеропорт імені Шопена (WAW) — 16,7 мільйонів пасажирів у 2023 році, найбільший і найважливіший аеропорт у Польщі, центральний хаб LOT Polish Airlines. Аеропорт Краків-Баліце (KRK) — 9,2 мільйона пасажирів у 2023 році, ключовий для Малопольщі, добре сполучений з півднем Польщі. Гданський аеропорт. Лех Валенса (GDN) — 5,5 мільйонів пасажирів у 2023 році, лідер у обслуговуванні північної Польщі, особливо популярний серед пасажирів, які подорожують до Скандинавії. Аеропорт Катовіце-Пижовіце (KTW) — 5,6 мільйонів пасажирів у 2023 році, лідер чартерних і вантажних рейсів, обслуговує Сілезьке воєводство. Аеропорт Варшава-Модлін (WMI) — 3,4 мільйона пасажирів у 2023 році, спеціалізується на обслуговуванні бюджетних авіакомпаній, особливо Ryanair. Аеропорт Познань-Лавіца (POZ) — 2,8 мільйона пасажирів у 2023 році, один із найстаріших аеропортів у Польщі, що обслуговує Великопольське воєводство. Аеропорт Жешув-Ясьонка (RZE) — 1,1 мільйона пасажирів у 2023 році, найбільший аеропорт у південно-східній Польщі, відомий своєю довгою злітно-посадковою смугою та зростаючою роллю у вантажних перевезеннях. Аеропорт Щецин-Голенюв (SZZ) — 900 000 пасажирів у 2023 році, що обслуговує Західну Помор’я та популярне серед польської діаспори із Західної Європи. Аеропорт Бидгощ-Шведерово (BZG) — 500 000 пасажирів у 2023 році, важливий транспортний вузол для Куяви та Померанії.

