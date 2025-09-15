0 800 307 555
424 млн грн доходу: результати онлайн-аукціонів Укрпошти з продажу нерухомості
Укрпошта розпочала продаж нерухомості в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі.
Серед перших 44 лотів торги відбулися за 23 об’єкти, на решту аукціонів учасники не подали пропозицій.
Загальна стартова вартість 23 лотів складала 174,5 млн грн. За підсумками торгів фінальна ціна зросла більш ніж у 1,4 раза — до 424 млн грн.
В середньому за першу нерухомість від Укрпошти в різних областях України змагалося понад 6 учасників на торги.
Найактивніше конкурували за будівлю в Житомирі: 17 учасників збільшили вартість майна в понад 5 разів.
Водночас найвищу ціну запропонували за комплекс будівель на Івано-Франківщині — 52 млн грн.
Станом на 12 вересня Укрпошта оголосила ще 6 торгів з продажу нерухомості загальною стартовою вартістю понад 63,6 млн грн. Аби позмагатися за актив потрібно зареєструватися на одному з акредитованих майданчиків Прозорро. Продажі та зробити цінову пропозицію.
Нещодавно «Укрпошта» запустила новий застосунок. Бета-версія вже доступна для завантаження в App Store і Google Play. Про це повідомивгенеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
Також Національний банк готовий розглянути ініціативу Укрпошти про створення банку тільки після отримання всіх необхідних матеріалів. Натомість поки що держпідприємство обмежується лише заявами.

Довідка Finance.ua:

  • Прозорро. Продажі — акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі в особі Міністерства економіки. Прозорро. Продажі гарантують безпечність торгів, неможливість втручання будь-кого в їхній перебіг та рівний доступ кожного учасника до участі в аукціоні. А також можливість будь-кого в режимі реального часу стежити за онлайн-аукціонами та їхніми результатами.
