Попит на іграшки Labubu охолов: акції Pop Mart втратили $13 млрд вартості
Акції китайського виробника іграшок Pop Mart International Group Ltd. обвалилися майже на 9% у Гонконзі, що стало найбільшим падінням із квітня.
Про це повідомляє Bloomberg.
Причиною стало зниження рейтингу від JPMorgan, аналітики якого заявили, що поточна оцінка компанії є завищеною, а драйвери зростання є слабкими. Попри падіння, з початку року цінні папери Pop Mart усе ще демонструють приріст понад 180% і залишаються лідерами за динамікою на індексі Hang Seng.
На думку експертів, ажіотаж навколо плюшевих іграшок Labubu, що мали попит серед зірок, поступово згасає.
На вторинному ринку Китаю премія на ці колекційні моделі помітно скоротилася, а будь-які негативні новини — зниження цін на перепродажі чи проблеми з ліцензуванням — можуть різко тиснути на котирування.
З моменту рекордного піку 26 серпня компанія втратила близько чверті своєї капіталізації, або майже $13 млрд. При цьому Pop Mart торгується з мультиплікатором майже у 23 рази вищим за прогнозні прибутки на найближчі 12 місяців.
