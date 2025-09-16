Попит на іграшки Labubu охолов: акції Pop Mart втратили $13 млрд вартості Сьогодні 05:44 — Фондовий ринок

Попит на іграшки Labubu охолов: акції Pop Mart втратили $13 млрд вартості

Акції китайського виробника іграшок Pop Mart International Group Ltd. обвалилися майже на 9% у Гонконзі, що стало найбільшим падінням із квітня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Причиною стало зниження рейтингу від JPMorgan, аналітики якого заявили, що поточна оцінка компанії є завищеною, а драйвери зростання є слабкими. Попри падіння, з початку року цінні папери Pop Mart усе ще демонструють приріст понад 180% і залишаються лідерами за динамікою на індексі Hang Seng.

На думку експертів, ажіотаж навколо плюшевих іграшок Labubu, що мали попит серед зірок, поступово згасає.

Читайте також Засновник Labubu увійшов у рейтинг найбагатших людей світу

На вторинному ринку Китаю премія на ці колекційні моделі помітно скоротилася, а будь-які негативні новини — зниження цін на перепродажі чи проблеми з ліцензуванням — можуть різко тиснути на котирування.

З моменту рекордного піку 26 серпня компанія втратила близько чверті своєї капіталізації, або майже $13 млрд. При цьому Pop Mart торгується з мультиплікатором майже у 23 рази вищим за прогнозні прибутки на найближчі 12 місяців.

InvestMarket від «Мінфін» — ваш онлайн-навігатор серед сотень інвестиційних пропозицій. Обирайте та порівнюйте проєкти в зручному сервісі. — ваш онлайн-навігатор серед сотень інвестиційних пропозицій. Обирайте та порівнюйте проєкти в зручному сервісі.

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.