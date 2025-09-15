Microsoft нагадала про припинення підтримки Windows 10: що далі Сьогодні 23:12 — Фондовий ринок

Microsoft нагадала про припинення підтримки Windows 10: що далі

Корпорація Microsoft оголосила про припинення підтримки операційної системи Windows 10, що наближається.

Фінальна дата надання технічного супроводу встановлена на 14 жовтня 2025 року.

Після закінчення зазначеного терміну пристрої втратять можливість отримувати регулярні пакети оновлень. Це обмеження стосуватиметься як критичних виправлень безпеки, так і усунення програмних неполадок, які розповсюджуються щомісяця.

Слід зазначити, що функціональні можливості операційної системи залишаться доступними. Встановлене програмне забезпечення збереже працездатність у повному обсязі, проте технічний супровід з боку розробника буде повністю припинено.

Компанія передбачила альтернативне рішення для організацій, зацікавлених у подальшому отриманні критичних виправлень. Комерційна програма Extended Security Updates дозволить продовжити період обслуговування на платній основі.

Як основний варіант подальших дій виробник пропонує міграцію на актуальну версію операційної системи Windows 11. Альтернативним рішенням може стати використання хмарного сервісу Windows 365 за умови відповідності апаратної конфігурації мінімальним системним вимогам.

Згідно з аналітичними даними сервісу StatCounter, поточний розподіл бази користувачів демонструє наступні показники. Частка Windows 11 на ринку настільних систем становить 49,1%, тоді як попередня версія операційної системи займає 45,6%.

