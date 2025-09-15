0 800 307 555
Apple готує ще десять новинок до наступної весни

Фондовий ринок
Після того як увага до минулої презентації Apple трохи знизилася, Марк Гурман з Bloomberg традиційно сфокусувався на переліку продуктів, які компанія може представити найближчими місяцями. Якщо враховувати не лише кінець поточного року, а й весну наступного, список потенційних новинок налічує десять пристроїв.
Вже наступного місяця очікується оновлений iPad Pro з продуктивнішим процесором M5. Планшет також отримає додаткову селфі-камеру, яка працюватиме в портретній орієнтації, а не лише в альбомній, що стане корисним для відеоконференцій. До кінця року може з’явитися і нова версія гарнітури доповненої реальності Apple. Хоча вона навряд чи отримає статус Vision Pro 2, пристрій отримає процесор M5 замість M2 та оновлений ремінь для кріплення, тоді як зміни в масі та габаритах очікуються лише у 2027 році.
Серед інших новинок цього року можуть з’явитися мітки AirTag 2 на базі чіпа U2, що підвищить точність визначення місцезнаходження, а також бездротові навушники AirPods Pro 3. У сегменті розумних пристроїв для дому до кінця року очікуються оновлені Apple TV та HomePod mini із чіпом N1 для передачі інформації в мережі. З наступного року Apple TV отримає підтримку нових функцій Apple Intelligence, пов’язаних із оновленим голосовим асистентом Siri, а HomePod mini можуть з’явитися в нових кольорах.
На початку наступного року компанія продовжить оновлення лінійки MacBook. MacBook Pro отримає процесор M5, хоча значних змін у дизайні не передбачається, а оновлений MacBook Air з таким же чіпом з’явиться до кінця першого кварталу 2026 року. Також очікується вихід нового зовнішнього монітора Apple — Pro Display XDR востаннє оновлювався у 2019 році, а Mac Studio Display — у 2022-му. Обидва монітори, ймовірно, матимуть діагональ 27 дюймів.
До кінця першої половини наступного року планується запуск iPhone 17e з процесором A19, а також пристрою Smart Home Hub, дебют якого відкладався через підготовку покращеної версії Siri. Гурман також зазначає, що Apple готує низку інших розумних пристроїв для дому, зокрема камери відеоспостереження, пристрій із дисплеєм і роботизованим маніпулятором, а також мобільні роботи, які поки що перебувають на ранніх стадіях розробки.
За матеріалами:
itechua
