«Vodafone Україна» виплатив $12,4 млн відсотків за єврооблігаціями — Finance.ua

«Vodafone Україна» виплатив $12,4 млн відсотків за єврооблігаціями
Мобільний оператор компанія Vodafone Україна, що входить до складу NEQSOL Holding (Азербайджан), завершив регулярну виплату відсотків за єврооблігаціями — $12,4 млн.
«Незважаючи на складні операційні та фінансові умови, пов’язані з війною, компанія продовжує обслуговувати свій борг у повному обсязі», — повідомляється в пресрелізі оператора у середу.
Згідно з релізом, на сьогодні основна сума боргу з єврооблігацій становить $400 млн, оскільки компанія вже викупила та погасила достроково облігації на $100 млн.
Як повідомлялося, на початку лютого 2020 року Vodafone Україна розмістила п’ятирічні єврооблігації на $500 млн під 6,2%. Випуск у форматі 144A/Reg S маркетували серед міжнародних інвесторів у Європі та США. Купон із єврооблігацій виплачується раз на півроку.
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