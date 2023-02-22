«Vodafone Україна» виплатив $12,4 млн відсотків за єврооблігаціями — Finance.ua
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«Vodafone Україна» виплатив $12,4 млн відсотків за єврооблігаціями

Фондовий ринок
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«Vodafone Україна» виплатив $12,4 млн відсотків за єврооблігаціями
«Vodafone Україна» виплатив $12,4 млн відсотків за єврооблігаціями
Мобільний оператор компанія Vodafone Україна, що входить до складу NEQSOL Holding (Азербайджан), завершив регулярну виплату відсотків за єврооблігаціями — $12,4 млн.
«Незважаючи на складні операційні та фінансові умови, пов’язані з війною, компанія продовжує обслуговувати свій борг у повному обсязі», — повідомляється в пресрелізі оператора у середу.
Згідно з релізом, на сьогодні основна сума боргу з єврооблігацій становить $400 млн, оскільки компанія вже викупила та погасила достроково облігації на $100 млн.
Як повідомлялося, на початку лютого 2020 року Vodafone Україна розмістила п’ятирічні єврооблігації на $500 млн під 6,2%. Випуск у форматі 144A/Reg S маркетували серед міжнародних інвесторів у Європі та США. Купон із єврооблігацій виплачується раз на півроку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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