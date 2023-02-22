Більш ніж удвічі зріс прибуток українських банків на початку 2023 року — НБУ — Finance.ua
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Більш ніж удвічі зріс прибуток українських банків на початку 2023 року — НБУ

Кредит&Депозит
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Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні 2023 року склав 14,694 млрд гривень. Це у 2,1 разу більше, ніж роком раніше (7,145 млрд гривень).
Про це повідомляється в даних Національного банку України (НБУ).
Доходи банків за січень 2023 року зросли на 55% до 38,650 млрд. гривень.
Більш ніж удвічі зріс прибуток українських банків на початку 2023 року — НБУ
Витрати банків зросли на 35% до 23,956 млрд гривень.
Нагадаємо, НБУ раніше писав, що найбільш відчутно зросли термінові вклади населення у валюті. Цьому сприяв дозвіл НБУ купувати валюту онлайн для розміщення на депозитах.
Як відомо, українці не можуть зараз купувати безготівкову іноземну валюту безпосередньо. Однак Нацбанк запровадив новий інструмент — купівлю валюти на депозит.
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Довідка Finance.ua:

  • банкіри пояснили приплив коштів українців у банки. Банкіри пояснили, чому попри відтік депозитів на початку російського повномасштабного вторгнення, з середини минулого року відбувається приплив коштів у банки, який на початку 2023 року додатково прискорився;
  • Станом на 1 січня 2023 року загальна сума вкладів фізосіб (зокрема і ФОП) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 1,051 трлн грн. За грудень 2022 року цей показник збільшився на 58,4 млрд грн.Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок січня 2023 року:
  • вклади у національній валюті — 654,0 млрд грн (+42,2 млрд грн за грудень);
  • вклади в іноземній валюті — 397,5 млрд грн (+16,2 млрд грн за грудень).
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За матеріалами:
Finance.ua
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