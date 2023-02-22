Київстар відключить абонентів від інтернету: кого це стосується — Finance.ua
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Київстар відключить абонентів від інтернету: кого це стосується

Фондовий ринок
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Мобільний оператор «Київстар» звернувся з важливою новиною до своїх абонентів. Річ у тім, що оператор з 1 березня закриває послугу домашнього Інтернету.
Послуга припинить працювати лише за деякими адресами, де була впроваджена технологія ADSL.
Саме тому буде також закритий тариф «Чемпіон світу» та послуга «Домашнього Інтернету» деяким користувачам, які раніше змінили його на тарифи «Все разом». Абонентам буде запропоновано інші пропозиції від оператора, які не мають послуги домашнього Інтернету.
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Про будь-які зміни мобільний оператор повідомляє своїх абонентів за допомогою SMS-повідомлення.

Довідка Finance.ua:

Київстар міняє тарифи на мобільний зв’язок. Подорожчання торкнеться лінійки найпопулярніших тарифів.
У Київстарі пояснили, що підвищення тарифів пов’язане із великими інвестиціями у телеком-індустрію. Йдеться про чималу суму понад 3 500 000 000 грн. Тому, щоб і надалі мати можливість вкладати гроші, мобільний оператор змушений оновлювати умови за своїми тарифами.
За матеріалами:
itechua
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