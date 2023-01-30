Київстар змінює популярні тарифи з лютого — Finance.ua

Київстар змінює популярні тарифи з лютого Сьогодні 14:00 — Фондовий ринок

Київстар міняє тарифи на мобільний зв’язок. Подорожчання торкнеться лінійки найпопулярніших тарифів.

У Київстарі пояснили, що підвищення тарифів пов’язане із великими інвестиціями у телеком-індустрію. Йдеться про чималу суму понад 3 500 000 000 грн. Тому, щоб і надалі мати можливість вкладати гроші, мобільний оператор змушений оновлювати умови за своїми тарифами.

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«Компанія відновлює зруйновані базові станції на територіях, що звільнилися, вже побудувала понад 430 нових базових станцій по всій Україні, закуповує потужніші генератори, акумулятори для автономного живлення обладнання — як вишок мобільного зв’язку, так і мережі Домашнього Інтернету від Київстар — забезпечує безперебійники на устаткуванні, продовжує модернізувати оптичну мережу для більшої енергонезалежності», — зазначили у Київстар.

Підвищення з 1 лютого зачепить абонентів, які підключили деякі тарифи з лінійки Все разом і Київстар ТБ.

Їм буде запропоновано оновлені послуги, зокрема компанія додасть до вже діючих за цими тарифними планами обсягів більше мобільного інтернету, кількості хвилин та можливості надсилати SMS-повідомлення.

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Також мобільний оператор обіцяє, що таким абонентам стануть доступними нові послуги та додасться більше Суперсил.

«Абоненти, у яких відбудуться зміни, будуть поінформовані у персональних SMS. Якщо пропоновані оновлення не відповідатимуть потребам щодо обсягу послуг та вартості, клієнти можуть безкоштовно змінити свій тариф на будь-який інший. Абонентам, які залишилися в містах та селах біля зони активних бойових дій, а також клієнтам на звільнених територіях Київстар продовжує надавати бонусні пакети послуг безкоштовно», — підсумували в компанії.

Довідка Finance.ua:

Київстар презентував новий тариф для клієнтів елегантного віку. Він підійде для абонентів у віці від 60 років, а також людям із інвалідністю І-ІІІ групи. В пакеті за 125 гривень на місяць абоненти отримають безлім для дзвінків у мережі Київстар, 50 хв на інші мобільні та міські по Україні, 50 SMS, 5 ГБ мобільного інтернету, а також одну додаткову послугу, яку можна обрати відповідно до індивідуальних потреб.

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