Київстар, Vodafone та lifecell назвали найдешевші тарифи — Finance.ua
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Київстар, Vodafone та lifecell назвали найдешевші тарифи

Особисті фінанси
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Мобільні оператори Київстар, Vodafone та lifecell назвали найдешевші тарифи та розповіли, що входить до пакету послуг.

Київстар

Київстар пропонує користувачам контрактний тариф під назвою Love UA
Любов UA
  • Контракт за ціною 150 гривень на місяць.
У пакет послуг входять:
  • безлімітні дзвінки у своїй мережі,
  • 15 ГБ мобільного інтернету,
  • 1200 хвилин на дзвінки інших операторів та на міські номери.
Підключити тариф можна лише за паспортом.
Також Київстар пропонує бюджетний тариф «Кохання до батьків» за акційною ціною 125 гривень на місяць.
«Кохання до батьків»
  • безліміт у своїй мережі,
  • 50 хвилин для дзвінків на міські телефони та номери інших мобільних операторів,
  • 5 ГБ інтернету.
Крім того, без тарифікації користувачі цього тарифного плану отримають понад 40 програм. Тарифний план можна підключити в офіційних відділеннях Київстару, а також за допомогою паспорта. Крім людей, старших за 60 років, цим тарифом також можуть скористатися інваліди 1-3 групи.

Vodafone

Тим часом оператор Vodafone пропонує своїм клієнтам бюджетний тариф SuperNet Turbo за ціною 125 гривень на 4 тижні.
SuperNet Turbo
  • 800 хвилин для дзвінків на всі номери України,
  • безлімітний інтернет.
  • Проте, він діє не в усіх областях України.
Також можна скористатися тарифом Joice, вартість якого складає 135 грн на місяць.
Джойс
  • 1000 хвилин на всі номери в Україні,
  • 10 ГБ інтернету
  • безліміт на соцмережі та популярні програми.

Lifecell

А ось lifecell пропонує найдешевші тарифні плани. Наприклад, тариф Просто Лайф коштуватиме 90 гривень за 4 тижні користування — при перенесенні номера.
Просто Лайф
  • 8 ГБ інтернету
  • 300 хвилин для дзвінків на номери всіх мобільних операторів України.

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За матеріалами:
itechua
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