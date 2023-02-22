Імпортні дрони, тепловізори та рації звільнили від податків — Зеленський підписав закон — Finance.ua
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Імпортні дрони, тепловізори та рації звільнили від податків — Зеленський підписав закон

Казна та Політика
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Імпортні дрони, тепловізори та рації звільнили від податків — Зеленський підписав закон
Імпортні дрони, тепловізори та рації звільнили від податків — Зеленський підписав закон
У середу, 22 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти про звільнення від ПДВ та мита безпілотників, тепловізорів, коліматорів, рацій та приладів нічного бачення.
Про це інформує народний депутат України Ярослав Железняк з посиланням на законопроєкти 8360 та 8361-д, які Рада ухвалила 6 лютого.
Президент Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України про сприяння ввезенню на територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів», а також «Про внесення зміни до Митного кодексу України про сприяння ввезення на митну територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів».

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Закон № 3680 передбачає, що на період дії в Україні воєнного стану, але не більше ніж до 1 січня 2024 року, звільняються від ПДВ операції з ввезення:
  • безпілотних літальних апаратів;
  • оптичних та коліматорних прицілів (коліматорів);
  • прицілів нічного бачення або тепловізійних прицілів;
  • тепловізійних біноклів та монокулярів, приладів нічного бачення.
Закон № 8361-д установлює, що на період дії воєнного стану в Україні, але не більше ніж до 1 січня 2024 року, звільняються від оподаткування ввізним митом:
  • безпілотні літальні апарати;
  • оптичні та коліматорні приціли (коліматори);
  • приціли нічного бачення або тепловізійні приціли;
  • тепловізійні біноклі та монокуляри;
  • прилади нічного бачення;
  • рації.

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Дія закону поширюється на товари, якщо їх ввозять підприємствами або громадянами. Те саме стосується й пересилки вказаних товарів такими особами чи організаціями за допомогою міжнародних та поштових експрес-сервісів.
Закони набирають чинності наступного дня після опублікування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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