За майже рік повномасштабної війни кількість відгуків шукачів на одну вакансію впала в чотири рази — дослідження — Finance.ua
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За майже рік повномасштабної війни кількість відгуків шукачів на одну вакансію впала в чотири рази — дослідження

Особисті фінанси
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За майже рік повномасштабної війни кількість відгуків шукачів на одну вакансію впала в чотири рази — дослідження
За майже рік повномасштабної війни кількість відгуків шукачів на одну вакансію впала в чотири рази — дослідження
Ринок праці в Україні відновився повністю лише на заході, частково, але впевнено, у прифронтових областях та витіснив російську мову з вакансій.
За результатами дослідження Work.ua повномасштабне вторгнення рф 24 лютого 2022 року спричинило найбільшу кризу на ринку праці України. Кількість пропозицій роботи в країні впала більш як у 15 разів — з 100 000 до 6 000 вакансій. Попит шукачів на роботу зріс у п’ять разів — на одне робоче місце претендувало понад 100 українців, а за деякими вакансіями доходило і до декількох сотень.
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Активне відновлення ринку праці України почалось влітку. У червні 2022 року кількість вакансій зросла з 21 226 до 35 509 — на 67%, як порівняти з травнем, і досягла піку вже в жовтні — 56 719 вакансій.
Ракетні обстріли критичної інфраструктури, що зумовили вимкнення електроенергії, суттєво вплинули на бізнес і призупинили зростання до кінця 2022 року.
Новий рекорд зафіксовано у січні 2023 року та побито в лютому — понад 60 000 вакансій, що складає 60% від довоєнного рівня. Аналітики зазначають, що відновлення відбувається непропорційно і залежить від регіону.
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За даними СУН (системи управління наймом Work.ua. — Ред.), географічно частка відновлення ринку праці має такий вигляд:
Інфографіка: Work.ua
Інфографіка: Work.ua
Стосовно попиту на роботу: за рік повномасштабної війни кількість відгуків шукачів на одну вакансію впала в чотири рази. Роботу знайти стало простіше, проте ринок праці все ще належить роботодавцю.
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Справжньою перемогою на ринку праці можна вважати українізацію. Сьогодні роботодавці розміщують 90% вакансій українською мовою. Хоч зараз це виглядає звично, нагадаємо, що 8 років тому ситуація була зворотною — 16% вакансій українською і 80% російською.
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Діло
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