Більше половини вакансій вимагають знання англійської, але лише 5% кандидатів володіють нею (дослідження) — Finance.ua
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Більше половини вакансій вимагають знання англійської, але лише 5% кандидатів володіють нею (дослідження)

Особисті фінанси
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Більше половини вакансій вимагають знання англійської, але лише 5% кандидатів володіють нею (дослідження)
Більше половини вакансій вимагають знання англійської, але лише 5% кандидатів володіють нею (дослідження)
У 2023 році багато хто з роботодавців переглянув свої основні вимоги до кандидатів на вакансії «білих комірців», тобто офісні позиції. Серед основних змін — 62% роботодавців очікують від кандидатів знання англійської мови не нижче рівня В1-В2, а то й зовсім С1.
Але чи знають українці англійську та як виріс їх рівень за минулий рік? robota.ua провела опитування серед 583 пошукачів, більшість з яких зараз знаходиться у пошуці роботи або працює в українських компаніях.
Більше половини вакансій вимагають знання англійської, але лише 5% кандидатів володіють нею (дослідження)
Як добре знають англійську? Аналітики зафіксували, що лише 5% стверджують, що знають англійську на хорошому робочому рівні. Ще майже 36% кандидатів оцінюють себе як ті, хто тільки почав навчання.
  • А1 (beginner, elementary) — 35,8%;
  • А2 (pre-intermediate) — 24,7%;
  • B1 (intermediate) −13,6%;
  • B2 (upper-intermediate) — 18,8%;
  • C1 (advanced) — 4,9%;
  • C2 (proficiency) — 1,2%.
Хоча 96% з опитаних погоджуються з тим, що знання мов допомагає у кар’єрі та збільшенні заробітної плати.
Більше половини вакансій вимагають знання англійської, але лише 5% кандидатів володіють нею (дослідження)
Однак майже половина пошукачів підвищила свій рівень англійської за 2022 рік за допомогою репетиторів, курсів та безкоштовних можливостей для українців. Якщо вони не покинуть цю нову звичку у 2023 році, то рівень тих, хто знає англійську на рівні В2, збільшиться у два рази.
Знання іноземної мови ніколи не буде зайвим. Тому рекомендуємо скористатися «плюшками» Englishdom.com — онлайн-школи англійської мови нового покоління. А за промокодом PrayForUkraine на вас чекає знижка 15% на всі пакети уроків.

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За матеріалами:
Finance.ua
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