Миттєвий відгук: 13 вакансій, на які можна податися без резюме — Finance.ua

Миттєвий відгук: 13 вакансій, на які можна податися без резюме Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Миттєвий відгук: 13 вакансій, на які можна податися без резюме

На випадок, якщо вам терміново потрібна робота, а резюме ще не готове, експерти порталу work.ua зробили добірку вакансій, які приймають відгуки і без резюме.

Менеджер з продажу дронів, Київ, 50 000 грн, % від продажів, бонуси, ставка

Дилер агродронів DJI ТОВ «Кроптер» у пошуку менеджерів з продажу з досвідом та вмінням закривати угоди. Роботодавець проведе стажування, після якого кандидат складатиме іспит.

Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 9:00 до 18:00.

Офіс обладнаний всім необхідним для роботи, забезпечений генератором і безперебійним інтернетом.

Вимоги до кандидата: базові знання в агросфері, грамотна письмова мова та вміння продавати на великі суми. Треба буде телефонувати клієнтам, домовлятися про зустрічі та вести переговори, писати щоденний звіт та планування, готувати комерційну пропозицію, складати договори та виставляти рахунки.

Вантажник-комплектувальник, Дніпро, 12 000-15 000 грн

Компанія STV group, національний дистриб’ютор провідних світових брендів FMCG, пропонує роботу з офіційним працевлаштуванням та конкурентною заробітною платою.

Графік роботи — понеділок-субота з 7:00 до 18:00.

Працівник займатиметься вивантаженням і переміщенням товару на складі, буде брати участь в інвентаризації та інше. Від кандидата очікується досвід роботи на складі (бажано), готовність до навчання та працьовитість.

Майстер манікюру, Київ, 25 000-30 000 грн

Студія мережі Nude nailsbar пропонує працевлаштування майстру манікюру, який може професійно виконувати манікюр/педикюр у популярних техніках, має досвід роботи від 1 року, знає санітарні норми та правила гігієни, швидко працює, має кілька комплектів власних інструментів.

Роботодавець пропонує графік роботи 2/2, 3/3 (або інший), з 10:00 до 21:00 (або до 20:00), оплату за кожну зміну — 40% від вартості послуг, роботу на матеріалах студії, якісне обладнання, одноразові розхідники та інше.

Кухар-гарячник, Полтава, 13 200-15 600 грн

Мережа доставки «Япошка» у пошуку кухаря гарячого процесу, який має досвід роботи на відповідній позиції та знає правила товарного сусідства й обробки харчових продуктів.

Роботодавець обіцяє своєчасну виплату зарплати двічі на місяць, графік роботи 5/2 (плаваючі вихідні) з 10:00 до 22:00, корпоративний довіз співробітників додому, надання форми, дворазове харчування, знижки на продукцію та інше.

Автомийник, Харків, 12 000-15 000 грн

Офіційний дилер BMW ТОВ «Баварія Моторс» шукає мийника транспортних засобів.

Вимоги до кандидата: досвід роботи, знання технологій мийки та догляду за авто. До обов’язків входитиме якісна мийка машин і дотримання технологічних вимог.

Продавець-консультант, Одеса, 15 000 грн

Компанія Comfy шукає продавця-консультанта, який вміє чути потреби клієнтів і допомагати їм, фанатіє від новинок у домашніх гаджетах та сервісах.

На працівника чекатиме підтримка наставника, офіційне працевлаштування та дотримання КЗпП, графік роботи 5/2.

Водій штабелера, Обухів, 25 000-32 000 грн

Логістична компанія ТОВ «Хаскі Аутсорсинг» шукає досвідченого водія штабелера з дійсним посвідченням. Роботодавець обіцяє виплачувати зарплату щотижня на картку будь-якого банку, оформлення за договором.

Графік роботи — з понеділка до п’ятниці, можливий підробіток на вихідних за бажанням.

Пекар, Одеса, 16 000 грн

У «Перша Пекарня» потрібен пекар. Умови: зарплата — 800 грн за зміну (500 ставка + % від продажів), графік роботи 4/3 з 7:00 до 19:00 або з 6:00 до 18:00.

До обов’язків входитиме випікання хлібобулочних виробів та прибирання робочого місця. Виплата зарплати двічі на місяць, офіційне працевлаштування та знижки на продукцію. Стажування — два дні. Пекарня працює в умовах вимкнень світла з генератором.

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Доглядальниця(к) з проживанням, Київ, 24 000 грн

Агенція домашнього персоналу «Світ Сім’ї» шукає доглядальницю або доглядальника для жінки 70 років.

Графік роботи — понеділок-п’ятниця з проживанням, оплата — 1200 грн/день.

До обов’язків входитиме догляд, готування їжі та годування, гігієна, супровід до лікаря та поміч по дому. Вимоги до кандидата: наявність медичної освіти, досвід роботи в медичних закладах.

Прибиральниця(-к), Вінниця, 15 000 грн

SPA-готель «Батерфляй» шукає прибиральницю(ка) для генеральних прибирань приміщень комплексу, миття посуду, підготовки до роботи SPA та лазні.

Роботодавець пропонує гнучкий графік роботи, проживання та харчування коштом готелю, своєчасну виплату зарплати два рази на місяць.

Тракторист, Дніпро, 15 000-20 000 грн

ФОП «Сафонова» шукає тракториста з посвідченням категорій А1, А2, С, С1 для керування трактором New Holland та дробилкою. Компанія обіцяє офіційне працевлаштування та своєчасну виплату зарплати двічі на місяць.

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