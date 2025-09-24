День фінансів: допомога ВПО за «безперервний стаж», ситуація на ринку нерухомості, умови для проведення виборів Сьогодні 17:45

Середа, 24 вересня. Допомога переселенцям за «безперервний стаж», пенсії від 4000 грн і рекордні суми вкладів у банках.

Допомога за «безперервний стаж»

Внутрішньо переміщеним особам, що працюють безперервно протягом 6 місяців, надаватимуть додаткову «сьому» державну допомогу на проживання. Допомогу надаватимуть одноразово. Її розмір дорівнюватиме місячному розміру державної допомоги на проживання для дорослого ВПО, тобто 2000 гривень.

Ситуація на ринку нерухомості

Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак заявила , що з початку 2025 року на первинному ринку ціни в гривні зросли в середньому в діапазоні 15−20%, і це не межа. Вартість квадратного метра буде й далі збільшуватись в рамках зростання собівартості.

Як повідомили в Мінрегіоні, у нових житлових комплексах частина квартир надаватиметься родинам, які втратили домівки через війну або потребують додаткової підтримки.

Запуск цифрового євро

Європейський центральний банк розглядає можливість запровадження цифрового євро в середині 2029 року. Цифровий євро стане електронним еквівалентом готівки, призначеним для щоденних транзакцій.

Залежність ЄС від російського палива

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила , що Європа планує остаточно відмовитися від російського палива до 2027 року. За її словами, у найближчій перспективі Євросоюз заборонить імпорт російського зрідженого природного газу та посилить обмеження для нафтотрейдерів і нафтопереробних заводів у третіх країнах.

Пенсійна реформа

Кабінет Міністрів планує запровадити єдину прогнозовану пенсійну систему. Вона має встановити прямий зв’язок між страховими внесками, тривалістю їх сплати та розміром пенсії. До кінця 2025 року уряд подасть до парламенту кілька законопроєктів:

щодо накопичувальної пенсійної системи;

змін до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

вдосконалення обліку пенсійних прав та професійних програм;

щодо виплат пенсій і довічного грошового утримання суддям у відставці.

У 2026 році планується вдосконалити механізми розрахунку пенсій. За розрахунками уряду, для 5 мільйонів українців пенсія становитиме щонайменше 4000 гривень.

Сертифікація операторів протимінної діяльності

У «Дії» запустили онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності. Тепер майже всі етапи процедури можна пройти дистанційно: від подання заявки на сертифікацію до апеляції. Єдиним винятком залишиться виїзна перевірка на місці.

Умови для проведення виборів

Проведення виборів в Україні можливе тільки після встановлення режиму припинення вогню, заявив президент Володимир Зеленський.

📢 «Нам потрібна безпека для проведення виборів. Навіть якщо це складно згідно з нашою Конституцією, за умови припинення вогню ми можемо провести вибори. Звичайно, за підтримки наших партнерів», — сказав Зеленський.

Вклади в банках

За даними Фонду гарантування, станом на 1 вересня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України досягла 1,492 трлн грн. Це майже на 10 млрд грн більше, ніж місяцем раніше. Вклади в гривні сягнули 976,9 млрд грн (+17,2 млрд грн); вклади в іноземній валюті — 515,1 млрд грн (-7,8 млрд грн).

План реформ для Міноборони

У внесеній Кабінетом Міністрів до Верховної Ради програмі діяльності уряду планується низка завдань для Міністерства оборони. Зокрема, уряд планує запровадити е-ТЦК, цифровізувати ВЛК, сформувати оновлену модель сил оборони, включаючи Космічні Сили, та поліпшити систему підготовки громадян до національного спротиву.

До речі, Міністерство оборони пояснило , як скласти рапорт на зміну місця служби у застосунку Армія+ так, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов.

