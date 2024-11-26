День фінансів: до €20 тисяч малому бізнесу, зміни в банківських платежах, мінімалка в країнах ЄС — Finance.ua

День фінансів: до €20 тисяч малому бізнесу, зміни в банківських платежах, мінімалка в країнах ЄС Сьогодні 17:35

У вівторок, 26 листопада, Finance.ua у новому матеріалі детально розглянув, яка сума дефіциту бюджету та звідки братимуться гроші на його покриття і що саме буде з курсом долара:

НБУ готує зміни в банківських платежах. Національний банк України пропонує Національний банк України пропонує оновити порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті.

Банки збільшили ввезення готівкової валюти в Україну. Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в жовтні 2024 року, становив 1,684 млрд доларів. Це на 29,0% більше, ніж у вересні (1,306 млрд доларів).

також стало відомо, чого очікувати від курсу долара.

Бронь від мобілізації працевлаштованих після 18 травня. Працівники критично Працівники критично важливих підприємств, які були працевлаштовані після 18 травня 2024 року, зможуть отримати бронювання від мобілізації. Це відбудеться за загальним порядком.

Скільки грошей компенсувала держава підприємцям за працевлаштування ВПО. 270 млн грн 270 млн грн виплатила держава роботодавцям у межах компенсаційної програми за працевлаштування понад 13 тисяч внутрішньо переміщених осіб з початку 2024 року.

До речі, Finance.ua розглянув мінімальні зарплати в п’яти країнах Європи, в яких перебуває багато українських біженців: Франції, Німеччині, Іспанії, Польщі та Чехії. Про все це можете почитати у статті:

Малому бізнесу нададуть до €20 тисяч. У грудні стартує нова грантова програма «Підтримка У грудні стартує нова грантова програма «Підтримка енергостійкості мікро- та малих підприємств України», за якою підприємці можуть отримати від €10 тисяч до €20 тисяч на закупівлю альтернативних джерел енергії.

«Укрпошта» повідомила, коли виплатить «тисячу Зеленського». «Укрпошта» «Укрпошта» виплатить по 1 тисячі гривень так званої «Зимової підтримки» для 2 млн українців. Це стосується тих, хто отримує пенсії та соціальні виплати на пошті.

А от діти з бідних сімей та сімей переселенців отримають від держави по 6,5 тис. грн.

Неможливість повернення ПриватБанку Коломойському. Касаційний господарський суд у складі Верховного суду Касаційний господарський суд у складі Верховного суду підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишньому співвласнику Ігорю Коломойському.

Аварійні мости Метро і Патона. Роботи на мосту Метро планується завершити у 2026 році, вони дозволять забезпечити подальшу безпечну експлуатацію мосту без його закриття. Про це в інтерв’ю Роботи на мосту Метро планується завершити у 2026 році, вони дозволять забезпечити подальшу безпечну експлуатацію мосту без його закриття. Про це в інтерв’ю розповів директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

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