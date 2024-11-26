Верховний суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку Коломойському — Finance.ua
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Верховний суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку Коломойському

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Верховний суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку Коломойському
Верховний суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку Коломойському
Касаційний господарський суд у складі Верховного суду підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишньому співвласнику Ігорю Коломойському.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
За даними пресслужби, Верховний суд 26 листопада відхилив касаційні скарги Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd і залишив у силі ухвалу Господарського суду міста Києва та постанову Північного апеляційного господарського суду.
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Цими судовими рішеннями було закрито провадження у справі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу ПриватБанку під час націоналізації банку в грудні 2016 року та зобов’язання повернути колишнім акціонерам у власність акції банку.
«Верховний суд вкотре констатував те, що порушень прав ексакціонерів у процедурі виведення неплатоспроможного ПриватБанку з ринку за участі держави немає», — повідомили в НБУ.
Справа була відкрита за позовом колишніх акціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd до Національного банку, Кабінету міністрів України, Міністерства фінансів України, ПриватБанку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Націоналізація ПриватБанку

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про входження держави до капіталу ПриватБанку 18 грудня 2016 року. Це рішення дало змогу уникнути системних ризиків для банківського сектору та стало запорукою збереження фінансової стабільності в країні. Держава витратила на докапіталізацію ПриватБанку понад 155 млрд гривень.
На сьогодні судами України закрито провадження в понад 30 судових справах за позовами пов’язаних із ПриватБанком осіб про визнання недійсними договорів купівлі-продажу ПриватБанку.
За даними Нацбанку, Ігор Коломойський володів прямо 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано через компанію Triantal Investments Ltd. Геннадій Боголюбов прямо і опосередковано володів 41,5769% акцій банку. Власником 2,7249% акцій банку був колишній голова правління Олександр Дубілет.
За матеріалами:
РБК-Україна
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