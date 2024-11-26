Банки збільшили ввезення готівкової валюти в Україну до максимуму з початку року — Finance.ua

Банки збільшили ввезення готівкової валюти в Україну до максимуму з початку року Сьогодні 15:05 — Валюта

Банки збільшили ввезення готівкової валюти в Україну до максимуму з початку року, freepik

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в жовтні 2024 року, становив 1,684 млрд доларів. Це на 29,0% більше, ніж у вересні (1,306 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

Таким чином банки ввезли в Україну максимальний обсяг валюти з січня поточного року (1,864 млрд доларів).

При цьому банки ввезли за жовтень 1,150 млрд готівкових доларів, що на 6,9% більше, ніж у вересні (1,075 млрд доларів).

Обсяг готівкових євро зріс на 131% до 531,7 млн доларів в еквіваленті (229,6 млн у вересні).

За даними НБУ, за жовтень з України вивезли валюти на 134,6 млн доларів.

Нагадаємо, Національний банк України змінить підходи до розрахунків та публікації валютних індикаторів, зокрема курсів гривні до інших валют, окрім долара.

Національний банк України з 20 листопада 2024 року вніс зміни до діючих валютних обмежень. З одного боку, НБУ пом’якшив низку обмежень, щоб підтримати міжнародну співпрацю у сфері зовнішньої торгівлі, а також міжнародні проєкти й програми з технічної допомоги. З іншого, — вжив заходів для посилення дисципліни дотримання валютних обмежень.

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