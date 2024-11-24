В Україні змінять підхід до встановлення валютних курсів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні змінять підхід до встановлення валютних курсів

Валюта
55
В Україні змінять підхід до встановлення валютних курсів
В Україні змінять підхід до встановлення валютних курсів
Національний банк України змінить підходи до розрахунків та публікації валютних індикаторів, зокрема курсів гривні до інших валют, окрім долара.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Читайте також
Як зазначили у відомстві, завершилося обговорення проєкту змін до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та розрахунку довідкового значення курсу до долара США й облікової ціни банківських металів.

Курс валют

Офіційний курс гривні до долара США, як і раніше, буде розраховуватися за результатами угод на міжбанківському валютному ринку.
Він оприлюднюється о 15:30 на наступний день. НБУ також оприлюднює розрахунковий курс гривні до долара станом на 12:00.
Читайте також
Курс гривні до інших валют встановлюється на підставі курсу долара до цих валют на міжнародному ринку. Це робиться на підставі котирувань BFIX (Bloomberg Fixing).
Тепер береться значення на конкретний момент, станом на 15 годину. Курси будуть розраховуватися через середнє значення за період.
НБУ планує запровадити довідкове значення курсу гривні до євро станом на 12:00.
Читайте також
Нацбанк також планує відмовитися від практики встановлення курсів деяких валют щомісячно.
Зазначений перелік коригуватиметься один раз на три роки на підставі актуальних статистичних даних з товарообігу.
Одночасно зберігатиметься можливість коригувати цей перелік частіше, якщо за валютами, які до нього входять, товарообіг з Україною знизиться нижче рівня 90%.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.