В Україні змінять підхід до встановлення валютних курсів — Finance.ua

В Україні змінять підхід до встановлення валютних курсів Сьогодні 15:35 — Валюта

В Україні змінять підхід до встановлення валютних курсів

Національний банк України змінить підходи до розрахунків та публікації валютних індикаторів, зокрема курсів гривні до інших валют, окрім долара.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Читайте також Чи очікувати стрибка курсу долара до гривні після приходу Трампа

Як зазначили у відомстві, завершилося обговорення проєкту змін до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та розрахунку довідкового значення курсу до долара США й облікової ціни банківських металів.

Курс валют

Офіційний курс гривні до долара США, як і раніше, буде розраховуватися за результатами угод на міжбанківському валютному ринку.

Він оприлюднюється о 15:30 на наступний день. НБУ також оприлюднює розрахунковий курс гривні до долара станом на 12:00.

Курс гривні до інших валют встановлюється на підставі курсу долара до цих валют на міжнародному ринку. Це робиться на підставі котирувань BFIX (Bloomberg Fixing).

Тепер береться значення на конкретний момент, станом на 15 годину. Курси будуть розраховуватися через середнє значення за період.

НБУ планує запровадити довідкове значення курсу гривні до євро станом на 12:00.

Нацбанк також планує відмовитися від практики встановлення курсів деяких валют щомісячно.

Зазначений перелік коригуватиметься один раз на три роки на підставі актуальних статистичних даних з товарообігу.

Одночасно зберігатиметься можливість коригувати цей перелік частіше, якщо за валютами, які до нього входять, товарообіг з Україною знизиться нижче рівня 90%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.