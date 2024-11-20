Перехід на євро: Молдова відв’язала курс від долара — Finance.ua

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Перехід на євро: Молдова відв’язала курс від долара

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Перехід на євро: Молдова відв’язала курс від долара
Перехід на євро: Молдова відв’язала курс від долара
Національний банк Молдови з 2 січня 2025 року використовуватиме євро як базову валюту для встановлення офіційного обмінного курсу молдавського лею. Таким чином місцеву валюту відв’яжуть від долара США.
Про це повідомили у Національному банку Молдови (НБМ).
У регуляторі Молдови кажуть, що це рішення відображає орієнтацію економіки Молдови на ринок Європейського Союзу, який «відіграє домінуючу роль у комерційній та фінансовій структурі країни».
Нацбанк вважає, що ця зміна зменшить коливання курсу молдовського лея щодо євро, а також різницю між курсами купівлі та продажу євро. Це принесе користь економіці та допоможе знизити витрати на обмін валюти, зазначив НБМ.
При цьому наголошується: за офіційними даними, вже зараз понад 60% комерційних транзакцій та 70% грошових переказів здійснюються в євро. Крім того, зазначається, ця валюта є найпопулярнішою на місцевому валютному ринку.
«Зміна сприятиме стабільності обмінного курсу. Що піде на користь економіці», — стверджують у регуляторі.

В Україні також можуть «відмовитися» від долара

Нагадаємо, у Національному банку України раніше повідомляли, що розглядають можливість прив’язати курс гривні до євро — замість долара. Причина — зростання частки валютних угод, що здійснюються в країні, саме в євро.
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У Нацбанку України зазначили:
  • поки що валютна структура угод на валютному ринку України підтверджує статус долара «як основної курсоутворювальної валюти»;
  • проте актуалізація питання доцільності переходу з долара до євро як основної валюти курсової прив’язки може відбутись уже «в недалекому майбутньому».
При цьому наголошується: вже зараз за операціями з купівлі безготівкової валюти клієнтами частка операцій на євро впритул наблизилася до 50%. А «учасники ринку вже потребують розрахунку індикатора довідкового значення курсу гривні до євро на міжбанку станом на 12 годину».
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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