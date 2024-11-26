Скільки грошей компенсувала держава підприємцям за працевлаштування ВПО — Finance.ua

Скільки грошей компенсувала держава підприємцям за працевлаштування ВПО Сьогодні 09:00 — Казна та Політика

Скільки грошей компенсувала держава підприємцям за працевлаштування ВПО

270 млн грн виплатила держава роботодавцям у межах компенсаційної програми за працевлаштування понад 13 тисяч внутрішньо переміщених осіб з початку 2024 року.

Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.

«Майже 10 тисяч роботодавців з початку цього року отримали від Уряду компенсацію за працевлаштування 13 400 українців, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів країни. Понад пів тисячі з них — люди з інвалідністю. За програмою компенсації підприємцям перераховано 270 млн грн. Через цю програму ми зменшуємо бар’єри на ринку праці для внутрішніх переселенців, допомагаємо їм швидше працевлаштуватись та адаптуватись на новому місці», — зазначила Тетяна Бережна.

Найбільше внутрішньо переміщених осіб працевлаштовано за цією програмою у Дніпропетровській, Харківській областях та місті Києві.

Розмір компенсації, яка виплачується роботодавцю за працевлаштування людини, що отримала статус ВПО після 24 лютого 2022 року, становить 8 тисяч гривень.

Щоб отримати кошти, роботодавець має укласти трудовий договір (зокрема за сумісництвом), гіг-контракт з внутрішньо переміщеною особою та подати заяву на отримання компенсації через Портал Дія або в паперовій формі у центрі зайнятості за місцем ведення господарської діяльності разом з пакетом необхідних документів.

Довідка Finance.ua:

Раніше уряд запровадив програму надання компенсацій за працевлаштування ВПО на час дії воєнного стану у квітні 2022 року. Мета програми — пришвидшити адаптацію людей, які змушені були переїхати в більш безпечні регіони, та підвищити рівень зайнятості серед населення.

За кожного працевлаштованого з числа ВПО держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (з 1.04.2024 — 8 000 грн) впродовж 3 місяців, а за працевлаштування ВПО з числа осіб з інвалідністю — впродовж 6 місяців.

Програма надання компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО є складовою флагманського проєкту Міністерства економіки України «Робота без бар’єрів», який реалізується на виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні.

Якщо вам потрібні додаткові кошти, то вони можуть бути на вашому рахунку вже сьогодні. Кредити онлайн. Багато пропозицій, можна порівняти умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.